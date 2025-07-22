前飛官「鷹爸」花蓮掃街挺「葉霸」 藍營批罷免無正當性、沒有是非

曾出書談親子教育的前飛官「鷹爸」徐柏岳，因受到「葉霸」葉春蓮老師挺罷免感動，今天到花蓮市美崙市場掃街，希望在最後幾天鼓勵更多花蓮人站出來罷免立委傅崐萁。藍營回應，罷免議題應拋開政黨顏色，相信民眾看得很清楚完全沒有正當性。

「鷹爸」徐柏岳表今天到花蓮與罷免團體「曙光花蓮」前往花蓮市美崙市場掃街，並與退休老師「葉霸」葉春蓮合體，站在街頭宣講。

針對社群平台陸續出現「百工百業挺罷免」的相關貼文，徐柏岳說，台灣最大的問題是人們有愛善良且聰明，卻沒有勇氣跟智慧為愛犧牲，因為大家長期生活在壓迫及威權中，認為出頭就會被找麻煩。

徐柏岳表示，花蓮在台灣民主社會中自成一格被稱為「花蓮國」，透過地方勢力、行政及警政系統控制跟限制人民的發展；希望和葉霸老師一起集結公民的力量，對抗大鯨魚及在地的威權，讓台灣人看見平凡公民願意挺身而出。

徐說，他和陸軍退役少將、桃園市議員于北辰站出來後，遭受到很多無端攻擊，只有10％的人叫囂，80％卻保持沈默，希望沈默的人能在最後時刻站出來。

藍營縣議會黨團發言人吳建志回應，「百工百業挺罷免」文章是民進黨的一貫伎倆，只會造謠、抹黑把年輕人洗成綠鬧，以致沒辦法冷靜分辨事實真相，呼籲鄉親拋開政黨顏色看待罷免這件事情是否有正當性，相信人民會看得很清楚罷免毫無正當性，是「只有顏色沒有是非」。 前飛官「鷹爸」徐柏岳與罷團合體，因受到「葉霸」葉春蓮老師挺罷免感動，今天到花蓮市美崙市場掃街。記者王思慧／攝影 國民黨縣議會黨團發言人吳建志（右三）表示，罷免毫無正當性，只有顏色沒有是非。圖／國民黨花蓮縣議會黨團提供

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