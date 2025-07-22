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立法院正副院長陪黃健豪車掃 盼選民出來投票守住優秀立委

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法院長韓國瑜與副院長江啟臣今天下午共同到台中市第五選區陪同立委黃健豪車掃。圖／黃健豪提供
立法院長韓國瑜與副院長江啟臣今天下午共同到台中市第五選區陪同立委黃健豪車掃。圖／黃健豪提供

罷免倒數，立法院長韓國瑜與副院長江啟臣今天下午共同到台中市第五選區陪同立委黃健豪車掃。黃建豪呼籲選民，投票率是決定勝負的關鍵，希望支持他的選民26日務必要出來投下「不同意票」。

韓國瑜下午抵達黃健豪和市議員陳政顯的聯合辦公處，並登上宣傳車沿途掃街，他揮手跟選民致意，選民也揮手回應，相互說「加油」。他說，這不是一般選舉，而是一場捍衛民主的戰役，懇託大家一起站出來，用選票說話。

緊接著，江啟臣副院長也加入車隊掃街行列，展現正副院長同心挺立委的陣仗。他表示，黃健豪是台中北北屯努力的代言人，過去在立法院問政表現亮眼、建設有成，如今卻遭遇罷免操作，令人遺憾。他呼籲支持者務必出門投票，「投票率就是勝負關鍵，越多人站出來，越能守住北北屯的進步與希望。」

立法院長韓國瑜下午抵達黃健豪和市議員陳政顯的聯合辦公處，並登上宣傳車沿途掃街。圖／黃健豪提供
立法院長韓國瑜下午抵達黃健豪和市議員陳政顯的聯合辦公處，並登上宣傳車沿途掃街。圖／黃健豪提供

罷免 黃健豪 韓國瑜

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