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大罷免干預蛋價？農業部、蛋商公會駁斥

中央社／ 台北22日電

台北市蛋商公會日前決定本週蛋價維持不變，有媒體報導，政府為大罷免干預蛋價。農業部及台北市蛋商公會都予以駁斥，並表示蛋價是由蛋商及蛋農依產銷狀況協定。

蛋價近期連續上漲，上週產地價漲至每台斤新台幣28.5元、批發價每台斤38元，台北市蛋商公會日前決定，這週的蛋價不變動。

有媒體報導，「政府為了大罷免干預蛋價」。農業部今天發布新聞稿嚴正表示，蛋價漲跌長期是由蛋商及蛋農依產銷狀況協定，農業部尊重雙方協商結果，不可能因政治因素干預雞蛋價格。

農業部表示，這次風災重創中南部沿海區多處蛋雞場，禽舍嚴重受損，農業部除以專案補助方式，協助禽舍儘速復建，包括屋頂修繕也會提供專案協助。

農業部強調，風災過後，政府最重要的任務是儘快協助農民復耕、復建，請有心人士不要藉此散播不實訊息。

台北市是全台蛋品流通量最大的地方，台北市蛋商公會參考飼料成本、庫存、天氣等因素後，提出的雞蛋報價具指標性，各縣市通常會參考。

台北市蛋商公會理事長林天來告訴中央社記者，蛋價已因颱風影響，連續2波上漲，現在並沒缺蛋，加上夏天原本就是淡季，學校又放暑假，綜合考量後，維持目前售價是合理的，純粹是需求考量，與大罷免根本無關，就是蛋商、蛋農開會後的綜合考量。

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