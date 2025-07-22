【重磅快評】藍委爭取停車場要罷免？眾綠委更應瑟瑟發抖

首波罷免投票26日登場，中選會今天公布公布各立委罷免案「25%人數」，選情迅速加溫中；其中最受矚目莫過於作家廖玉蕙也加入罷免行列，她質疑藍委羅智強掛布條「炫耀」爭取停車場，但這不是立委的職責。罷免是公民權利，任何人意見都應予尊重，不過，爭取停車場已成立委爭取地方建設的標配之一，比起綠委諸公，羅智強還算小咖呢。

廖玉蕙是知名作家，很少觸及政治。9年前第一次為政黨站台是出席綠黨社會民主黨聯盟的記者會，她現身力挺范雲，並表示她家住台北市大安區，看見范雲的宣傳標語「政治是為了讓人民過好日子」很有感觸，願意「支持范雲、支持綠社盟！」；在那場記者會中，任文化部長李遠也錄製一段影片力挺綠社盟。

這次廖玉蕙加入罷免行列，在罷免羅智強的文宣中，她寫道「只見大安區原來的華光社區空地上高掛紅布條，炫耀他爭取一個停車場，這些是立委的職責嗎？」；在社群媒體也見她批評批評羅智強「成事不足、敗事有餘，沒有存在感」的談話。

但廖玉蕙可能不了解這個停車場的來龍去脈，更不清楚停車場關係民生至鉅，早已是立委們爭取鄉親支持的標配了，拿爭取停車場作為罷免羅智強的理由，可能幫不上罷團的忙。

先不說羅智強，以綠到出汁的台南、高雄為例，眾綠委莫不以爭取停車場作為政績並訴求選民支持。以台南為例，2022年6月台南市政府宣布永康區成功里及北區成德里立體停車場啟動統包工程，市長黃偉哲感謝立委陳亭妃、林俊憲、王定宇、林宜瑾等人爭取經費；同年12月成德里立體停車場動土，黃偉哲再度感謝眾綠委合力爭取前瞻經費，共同成就地方好事。

今年2月台南文化中心立體停車場竣工啟用，黃偉哲有感而發表示這座停車場「千呼萬喚始出來」，因為 不僅斥資4.2億在寸土寸金的東區提供211席汽車格，工期間經歷疫情嚴峻時刻，總算順利竣工。當時林俊憲與陳亭妃分立黃偉哲兩側，足見兩人對於這座停車場的重視。

今年4月林俊憲與陳亭妃還為了誰爭取新營立體停車場而開撕。當天動土典禮有多位民代出席，其中陳亭妃及國民黨市議員蔡育輝到場，蔡說這項建設與林俊憲無關，林後來在臉書發文指蔡鬧場，在場的陳亭妃還給予支持，實在過分。

不過林俊憲也不是省油的燈，5月馬上宣布為緩解台南的停車問題，他向中央爭取前瞻補助近20億元將陸續興建東區東停28、東區文社1、永康區西灣、佳里進學等4座立體停車場，並找來交通部長陳世凱及相關單位會勘。場面風光，總算扳回一城。

高雄的情況亦復如是，綠委賴瑞隆今年4月、5月先後在臉書向支持者報告順利爭取漢民公園地下停車場及高雄機場舉辦東側立體停車場，前者可解決社教館附近停車一位難求的問題，後者將設195格汽車停車格，他還找來交通部長陳世凱等人見證；另一市長熱門人選許智傑也不落人後，在臉書宣傳成功爭取機場立體停車場動工，還說感謝邱議瑩和賴瑞隆到場關心。這個機場停車場到底是誰爭取？只有綠委心裡清楚，但爭取列入政績的用意，人同此心、心同此理。

廖玉蕙長住大安區，如果「不屑」藍委爭取華光社區空地（後來興建南門中繼市場）改作停車場當政績，那就更應該去了這處空地的前世今生。

2023年南門中繼市場攤商遷回改建完成的新南門市場後，台北市政府本想向中央續租再提供給即將改建的東門市場攤商使用，但中央卻以數發部和NCC欲建辦公大樓為由拒絕。結果斥資1.8億元、用不到4年的中繼市場就被拆光，但當時的數發部長唐鳳卻又說不蓋辦公大樓，不但市場沒了，地也空著，羅智強才協調中央與地方設置臨時停車場供市民使用。

如果羅智強爭取停車場就構成應該被罷免的理由，對於強拆使用三年多市場的決策官員，又應課以什麼責任？如果爭取停車場不是立委的職責，甚至還要被罷免，依廖玉蕙的標準，那爭取一大堆經費興建停車場的綠委諸公，此時是不是應該也要瑟瑟發抖？

商品推薦