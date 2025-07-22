長輩不解「同意他為何投不同意？」 羅智強急喊：投5個字的

台灣迎來首次大罷免，不少民眾面對「首投」都搞不清楚，像在台北大安就有民眾直呼「我明明同意他，為什麼要投不同意？」讓該區國民黨立委羅智強哭笑不得。他說，這狀況不是第一次碰到了，現在除了宣傳圖都有投票樣張做宣傳外，也會跟支持者講「直接投5個字的」、「投字數比較多的」。

前環保署長魏國彥近日於社群分享，年長的母親是支持羅智強的，但不斷詢問「那個大罷免，到底同意還不同意啊？」、「我都搞不懂。我明明同意他，為什麼要蓋不同意？」真的解釋了又解釋了，真的很令人困擾，到底要不要帶母親去投票所。

羅智強感慨，這種情況確實經常遇到，尤其長者非常容易搞混，只能跟支持者們說，「直接投5個字的」、「投字數比較多的」，自己在文宣看板上也都有投「不同意罷免」的樣張，向支持者做最直觀的宣傳。

羅智強提到，先前還遇到一位男性長者很生氣，一直問「我上次是投給你的，為什麼還要再出來投票？」，直到他向對方解釋了6遍，對方才「好像」聽懂了，並請對方一定要出門投票。

羅智強表示，這些情況都凸顯現有罷免制度非常有問題，很多直觀上的情況，都有非常多誤解空間，因此跟支持者訓練說，要宣傳「直接投5個字的」、「投字數比較多的」。

另外，羅智強還說，現在很多支持者也搞不清楚投票所位置，有些甚至收到他人的投票通知單，所以團隊也備有區內全部投票所資訊，支持者一有疑問，就可即時解答，但就怕一些接觸不到的民眾仍搞不清楚，所以需要大家全力宣傳，當天一定要出門投「不同意罷免」。

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