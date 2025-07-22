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罷團「去游除垢」指私有地布條遭剪毀 集集分局追查

中央社／ 22日電
南投縣罷免團體「去游除垢」22日表示，懸掛在集集鎮私有土地的「同意罷免」布條，遭不明人士蓄意剪毀，地主已報案。圖／中央社（去游除垢提供）
南投縣罷免團體「去游除垢」22日表示，懸掛在集集鎮私有土地的「同意罷免」布條，遭不明人士蓄意剪毀，地主已報案。圖／中央社（去游除垢提供）

罷免團體「去游除垢」表示，懸掛在集集鎮私有地上「同意罷免」布條遭不明人士蓄意剪毀，地主已報案；轄區集集警分局表示，高度重視此案，調閱監視器畫面追究行為人法律責任。

南投罷免立委團體「去游除垢」發布新聞稿表示，集集鎮今天有支持罷免布條遭破壞，此布條由地主自行懸掛於私有土地，內容為「同意罷免」標語，卻遭不明人士蓄意剪毀，前集集鎮長陳紀衡已陪同地主報案，提告涉犯刑法毀損、妨害罷免，要求依法究辦。

南投縣警察局集集分局表示，高度重視此案，除立即受理報案，也主動派員前往現場了解、蒐證，將依法偵辦；初步調查顯示，罷免布條遭不明人士毀損，已涉嫌違反刑法毀損罪，將調閱監視器影像依法偵辦，追究行為人法律責任，也呼籲大眾理性表達政治立場。

「去游除垢」表示，目前罷團所有布條設置於地主或屋主同意的私宅與私有地，絕非違規懸掛或設置於公共空間；請志工與支持者若發現布條毀損、遭蓄意拔除或相關行為，請立即通報罷團或當地警方，並協助保留影像或證據，共同守護公民自發民主運動。

罷免 集集 罷團 警察 南投縣 監視器

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