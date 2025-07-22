罷團「去游除垢」指私有地布條遭剪毀 集集分局追查

新竹雙罷街頭激戰，距離罷免投票只剩倒數4天，民進黨議員劉康彥、陳建名今上午號召年輕人上街宣講，昨晚也邀請百工百業在社群平台站出來支持罷免。新竹市長高虹安今下午則邀請立法院長韓國瑜陪同車掃，要催出每張不同意罷免票。

2025-07-22 14:40