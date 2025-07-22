高虹安邀韓國瑜掃街催票 綠營號召百工百業挺罷免
新竹雙罷街頭激戰，距離罷免投票只剩倒數4天，民進黨議員劉康彥、陳建名今上午號召年輕人上街宣講，昨晚也邀請百工百業在社群平台站出來支持罷免。新竹市長高虹安今下午則邀請立法院長韓國瑜陪同車掃，要催出每張不同意罷免票。
高虹安除邀請韓國瑜陪同車掃外，新竹市政府今天也舉辦都市發展施政記者會，由代理市長邱臣遠細數高虹安上任以來都市發展的推動成果，包含國土功能分區圖經內政部審議通過（全國第1報核）、持續推動「竹科X計畫」、開通慈濟路及關新路延伸段、打通慈祥路無尾路等，會中也公布關埔空橋願景模擬影片等。
民進黨議員劉康彥、陳建名今天上午號召年輕人上街宣講，也呼籲外地新竹人726記得返鄉投票。劉康彥說，最後關鍵時刻，前全聯總裁徐重仁、歌手李恕權對同意罷免、守護台灣民主的正面表態，發揮很大影響力，讓很多素人、公民、年輕人勇於表達支持。
劉康彥指出，昨晚在社群平台「Threads」更掀起一股百工百業表態風潮，他靈光一閃，邀請新竹在地年輕設計師、獨立書店負責人、音樂老師、調酒師、工程師、Uber司機、保險業務員，還有清交大的學生，直接現身街頭，共同表達同意罷免的決心。
劉康彥辦公室主任林士凱說，百工百業不只是在社群表態，更把對這座城市的責任感，化作實際行動。劉康彥強調，我們都希望後代子子孫孫能安身立命在中華民國台灣這塊土地，不但拒絕成為習近平統治下的中國人，更要竭盡全力，成為堂堂正正的民主人、自由人、和平人。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言