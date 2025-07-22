高虹安邀韓國瑜掃街催票 綠營號召百工百業挺罷免

新竹雙罷街頭激戰，距離罷免投票只剩倒數4天，民進黨議員劉康彥、陳建名今上午號召年輕人上街宣講，昨晚也邀請百工百業在社群平台站出來支持罷免。新竹市長高虹安今下午則邀請立法院長韓國瑜陪同車掃，要催出每張不同意罷免票。

高虹安除邀請韓國瑜陪同車掃外，新竹市政府今天也舉辦都市發展施政記者會，由代理市長邱臣遠細數高虹安上任以來都市發展的推動成果，包含國土功能分區圖經內政部審議通過（全國第1報核）、持續推動「竹科X計畫」、開通慈濟路及關新路延伸段、打通慈祥路無尾路等，會中也公布關埔空橋願景模擬影片等。

民進黨議員劉康彥、陳建名今天上午號召年輕人上街宣講，也呼籲外地新竹人726記得返鄉投票。劉康彥說，最後關鍵時刻，前全聯總裁徐重仁、歌手李恕權對同意罷免、守護台灣民主的正面表態，發揮很大影響力，讓很多素人、公民、年輕人勇於表達支持。

劉康彥指出，昨晚在社群平台「Threads」更掀起一股百工百業表態風潮，他靈光一閃，邀請新竹在地年輕設計師、獨立書店負責人、音樂老師、調酒師、工程師、Uber司機、保險業務員，還有清交大的學生，直接現身街頭，共同表達同意罷免的決心。

劉康彥辦公室主任林士凱說，百工百業不只是在社群表態，更把對這座城市的責任感，化作實際行動。劉康彥強調，我們都希望後代子子孫孫能安身立命在中華民國台灣這塊土地，不但拒絕成為習近平統治下的中國人，更要竭盡全力，成為堂堂正正的民主人、自由人、和平人。 民進黨議員劉康彥、陳建名今上午號召年輕人上街宣講。記者黃羿馨／攝影

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