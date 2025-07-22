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罷免投票在即 桃園各選區25%門檻票數出爐
罷免投票在即，中央選舉委員會今天公布各立委選區投票人數與門檻，桃園6區以第1選區投票人數最高，同意票須達8萬8517票且高過不同意票才算成功。
依選罷法規定，罷免投票要過關除了同意票必須超過該選區投票人數25%門檻，同意票也必須高過不同意票，2項條件若有一項無法滿足，罷免案都算失敗。
中選會公告，桃園第1選區立委牛煦庭的罷免投票人數為35萬4065名、同意票門檻為8萬8517票，桃園第2選區立委涂權吉的罷免投票人數為31萬6423名、同意票門檻為7萬9106票，桃園第3選區立委魯明哲的罷免投票人數為30萬9001名、同意票門檻為7萬7251票。
桃園第4選區立委萬美玲的罷免投票人數為30萬6688名、同意票門檻為7萬6672票，桃園第5選區立委呂玉玲的罷免投票人數為28萬2711名、同意票門檻為7萬678名，桃園第6選區立委邱若華的罷免投票人數為28萬5041名、投票人數為7萬1261票。
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