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大罷免前全國同步掃黑 查獲177個幫派犯罪組織防介入投票

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
大罷免投票前夕，警政署全國同步掃黑，刑事局表示掃黑，防杜介入罷免集會遊行、宣講造勢、投票等相關活動。記者李奕昕／攝影
大罷免投票前夕，警政署全國同步掃黑，刑事局表示掃黑，防杜介入罷免集會遊行、宣講造勢、投票等相關活動。記者李奕昕／攝影

罷免投票前夕，警政署全國同步掃黑，查獲幫派犯罪組織177個、犯嫌1053人，查扣不法金流6294萬餘元。刑事局表示加強掃黑，防杜介入罷免集會遊行、宣講造勢、投票等相關活動。

專案本月7日至18日執行，查獲竹聯幫、天道盟、四海幫、太陽聯盟、三環幫、北聯幫、南崁幫等幹部或成員，掃蕩幫派犯罪組織圍事經營與經常活動處所2634處，查扣大額金流均與詐欺有關，包含房產2處價值共2200萬餘元，以及泰達幣、以太幣、比特幣等虛擬貨幣25萬餘顆，價值共1100萬元。

據了解，統促黨「中華安樂之友會」會長王啟鑌被控，今年4月見一輛路旁停機車的車牌有「台獨」字樣，持手機錄影上傳抖音批評，未遮蔽車牌號碼，且車牌有張貼社區名稱，車主提告；隔月在新北市永和區經營的夾娃娃機店懷疑一名男子偷錢，出手毆打致擦挫傷，雙方互告傷害。

刑事局偵二大隊第三隊本月17日赴王新北住處通知到案，搜索住處及夾娃娃機店，查扣監視器及手機，依傷害罪、個人資料保護法移送，檢方訊後請回。

刑事局表示，防杜不法介入投票相關活動，加強合法訴諸意見團體安全維護，並鎖定幫派組合檢肅，掃蕩賴以維生行業處所、打擊關聯分子、查扣不法利得，斬斷犯罪資本。

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