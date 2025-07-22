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籲民進黨關稅談判透明 趙少康：不要糊弄民眾拖過726大罷免

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

中廣前董事長趙少康今天到基隆陪同立委林沛祥到七堵南興市場拉票，呼籲民眾投下不同意票，針對美國對等關稅問題，趙少康說，如果到8月1日「談不成就是32％」，民進黨怎麼談判應公開透明，不要糊弄民眾、拖過726大罷免投票日。

林沛祥今與趙少康到七堵南興市場掃街，由暖暖市議員連恩典陪同下，趙少康表示，罷免林沛祥完全沒有理由，若他做得不好，下次市民可以自行選擇，但基隆去年已經經歷過一次罷免，現在又要罷免林沛祥，基隆變成年年有選舉，基隆人真的這麼愛投票嗎？為什麼要勞駕基隆的選民再一次出門投票，何況林沛祥又沒做得不好。

林沛祥說，謝謝趙少康百忙之中到基隆反惡罷，昨天他在罷免說明會所說的都是真的，民進黨罷免他的理由，就是因為國會改革與財劃法修法，呼籲基隆市民7月26日一定要站出來投下不同意罷免，守住基隆的改變，因為惡罷，基隆年年有選舉，基隆市民的是要顧民生、不是惡罷。

針對美國對等關稅問題，趙少康說，如果民進黨認為他說的關稅可能達32%不正確，那就明白公布確切的結果到底是多少，現在什麼都不說，不就是為了怕影響726的大罷免，籲民進黨是如何跟美國談判的，不要再騙民眾、糊弄民眾。

罷免林沛祥領銜人陳青逸回應說，呼籲趙少康多關心基隆市民的個資安全，涉死亡連署被起訴的前民政處長張淵翔，讓市民都成受害者。林沛祥身兼國民黨基隆市黨部主委，面對國民黨市黨部涉及的諸多違法事證至今沒有道歉，毫無悔意。建議趙少康應該好好靜下心來，仔細檢討國民黨在基隆的違法行為。

林沛祥今與趙少康到七堵南興市場掃街。記者游明煌／翻攝
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林沛祥今與趙少康到七堵南興市場掃街。記者游明煌／翻攝
林沛祥今與趙少康到七堵南興市場掃街。記者游明煌／翻攝
林沛祥今與趙少康到七堵南興市場掃街。記者游明煌／翻攝
林沛祥今與趙少康到七堵南興市場掃街。記者游明煌／翻攝

罷免 基隆 國民黨 趙少康 林沛祥 對等關稅

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