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726罷免案懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻

聯合新聞網／ 綜合報導
第一階段罷免投票訂於7月26日進行，涵蓋24位國民黨籍立法委員及遭停職的新竹市長高虹安，共計25案。聯合報系資料照
第一階段罷免投票訂於7月26日進行，涵蓋24位國民黨籍立法委員及遭停職的新竹市長高虹安，共計25案。聯合報系資料照

首波罷免投票訂於7月26日（週六） 進行，根據中選會公布資料，台北市5案、新北市5案、桃園市6案、新竹市1案立委加1案市長、台中市3案，雲林縣、基隆市、花蓮縣、台東縣各1案，共計25案。

根據公職選罷法第90條規定，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過。中選會稍早公布各立委罷免案「25%人數」，表示25%僅為參考數據並非罷免門檻。

製表／聯合新聞網
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