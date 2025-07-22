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周玉蔻批「超級投機又沒品」 童子賢回應了

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
和碩科技董事長童子賢（右四）公開表態罷免立委傅崐萁，今天前往花蓮與縣議會議長張峻（右五）、無黨籍議員合體車隊掃街。記者王思慧／攝影
和碩科技董事長童子賢（右四）公開表態罷免立委傅崐萁，今天前往花蓮與縣議會議長張峻（右五）、無黨籍議員合體車隊掃街。記者王思慧／攝影

和碩科技董事長童子賢公開表態罷免國民黨立委傅崐萁，今天前往花蓮，與縣議會議長張峻等人會合掃街，終點站在台開新天堂樂園停車場。花蓮瑞穗鄉出身的童子賢受訪表示，儘管戶籍不在花蓮，不過心中惦記這片土地，支持許多文教、社福建設，若有機會願意與葉霸老師合體挺罷免。

另外，名嘴周玉蔻批評「支持重啟核三被抓包，再來揚言挺罷傅？童子賢超級投機又沒品」。童子賢回應，自己會把她的憤怒當作讚美，並重申傅家王朝已經23年，阻礙人才也壟斷花蓮，應該給花蓮翻轉的機會，呼籲26日重新開機，支持罷免、風雨無阻、花蓮向前。

議長張峻、無黨籍縣議員今與花蓮縣檳榔聯誼會出動上百輛車掃街，童子賢主動表達參加意願。今天搭乘清晨的火車南下花蓮鳳林鎮，與無黨籍議會黨團會合，並一路北上至吉安鄉，途經吉安鄉公所、黃昏市場前，中午終點站抵達台開新天堂園區。

童子賢表示，戶籍雖然不在花蓮，不過每年回花蓮差不多10幾20次，從來沒有停止過，曾支持東華大學蓋楊牧書房，幫楊牧老師安葬在花蓮；在花蓮玉里、瑞穗一帶捐贈很多中小學圖書館，也協助玉里劉一峰神父建立安德怡峰園，跟花蓮互動不斷，這幾年更在瑞穗建立食物銀行。心裡惦記這片土地，希望有好的社會、政治風氣，許願花蓮值得追求乾淨、清流、有效率的政壇。

針對是否與挺罷免的退休老師「葉霸」葉春蓮合體，童子賢說，葉霸老師是很受尊敬的老師，看到她被傅崐萁隨扈強硬架走，很多曾經被葉霸老師教過的學生看了很不捨。雖然傅崐萁後來道歉，但感覺理由很勉強，稱不知道是葉霸老師，如果不是葉老師，「就可以用隨扈強硬架出去嗎？」若有機會願意與葉老師合體挺罷。

和碩科技董事長童子賢（右二）公開表態罷免立委傅崐萁，今天前往花蓮與縣議會議長張峻（右一）、無黨籍議員合體車隊掃街。記者王思慧／攝影
和碩科技董事長童子賢（右二）公開表態罷免立委傅崐萁，今天前往花蓮與縣議會議長張峻（右一）、無黨籍議員合體車隊掃街。記者王思慧／攝影
和碩科技董事長童子賢（右四）公開表態罷免立委傅崐萁，今天前往花蓮與縣議會議長張峻（右五）、無黨籍議員合體車隊掃街。記者王思慧／攝影
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和碩科技董事長童子賢（右二）公開表態罷免立委傅崐萁，今天前往花蓮與縣議會無黨籍議員合體車隊掃街。記者王思慧／攝影
和碩科技董事長童子賢（右二）公開表態罷免立委傅崐萁，今天前往花蓮與縣議會無黨籍議員合體車隊掃街。記者王思慧／攝影

罷免 花蓮 張峻 傅崐萁 童子賢 周玉蔻

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