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罷免案25%門檻曝光！新竹市長與立委門檻竟不同？原因揭曉
首波罷免投票7月26日登場，根據公職選罷法第90條規定，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。
根據中選會公布資料，各立委罷免案「25%人數」，新竹市1案立委、1案市長，竹市鄭正鈐投票人數35萬7063人，25%是8萬9266人。竹市高虹安投票人數36萬0311人，25%是9萬0078人。
針對外界關心兩案投票人數為何出現差異？新竹市選委會說明，關鍵差異在於設籍與原住民身份資格。原住民身份的民眾是投平地或山地原住民立委，因此這次無法參與立委鄭正鈐罷免案。但因其為新竹市市民，具備投票市長罷免案的資格，導致兩案有效選舉人數出現差異。
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