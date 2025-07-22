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罷團列10大罪狀再提誣告 鄭正鈐斥無具體事證

中央社／ 台北22日電

「新竹雙罷」發言人林志潔、領銜人戴振博等人今天列出國民立委鄭正鈐親共賣台、侵占公益款項、恫嚇罷團干擾罷免等10大罪狀，同時與律師到北檢告鄭正鈐誣告，希望民眾26日出門投下同意罷免票。

鄭正鈐透過新聞稿指出，這些指控毫無具體事證，是荒腔走板的鬧劇，他及團隊一切皆依法而行。罷團把應依法提供給檢察官的說明資料操作為誣告依據，完全曲解法律程序，證明其心虛、心慌，急於在罷免投票前轉移焦點，令人遺憾。

林志潔、罷免鄭正鈐（新竹市選舉區選出）案領銜人戴振博今天與民進黨立法院黨團書記長陳培瑜、立委沈伯洋以及律師陳又新，在民進黨立法院黨團記者室召開「揭發鄭正鈐10大罪狀」記者會，林志潔、戴振博並於記者會後，在陳又新陪同下到台北地檢署對鄭正鈐提出誣告告訴。

林志潔說，鄭正鈐的10大罪狀包括「赴中跪舔王滬寧，回台提出毀憲亂政法案」；助理控鄭正鈐接受中資介選；要求陳情民眾給付助理薪資，涉犯貪污治罪條例；低薪高報助理費，涉侵占公益款項；推動法庭直播，但對於自己的案件卻要求法官清場；包庇暴力討債；上百件官司纏身，跟詐騙集團糾纏不清；濫用公家資源反罷免；弱化台灣，拍片鼓勵民眾投共；恫嚇罷團，干擾罷免。

戴振博表示，鄭正鈐的犯罪內容包含欺壓人民、欠債不還、賣台貪污等，都可證明鄭正鈐已不適任立委，且他每次看到鄭正鈐，都站在立法院長韓國瑜的旁邊，宛如韓國瑜的隨扈，深怕中共沒有看到。

戴振博說，鄭正鈐最近為了打壓言論自由，竟然胡亂提告罷團，意圖恫嚇罷團，令人遺憾，因此他與林志潔、律師到北檢告鄭正鈐誣告，也呼籲新竹市民26日站出來投下同意罷免票，把鄭正鈐趕出台灣政壇，讓鄭正鈐好好面對司法檢驗。

鄭正鈐透過辦公室發布新聞稿指出，這些指控內容多次變來變去，不只毫無具體事證，更曾出現荒腔走板的鬧劇。他與團隊一切皆依法而行。針對民進黨團總召柯建銘陣營看板、發文指控涉及重大不實者，他依法提告加重誹謗及違反選罷法，是為維護民主選舉的基本公正。

鄭正鈐表示，如今柯建銘陣營將應依法提供給檢察官的說明資料操作為誣告依據，不僅證明其心虛、心慌，急於在罷免投票前轉移焦點、操弄選民情緒，更是完全曲解法律程序，企圖打壓依法告發的正當權利，令人遺憾。

鄭正鈐指出，將持續冷靜以對、堅守問政初衷，全力為新竹市民爭取建設與福祉。支持全民普發現金、推動新增國定假日、改革財政劃分制度，讓新竹順利獲得應有的新台幣293億元統籌分配稅款，這才是市民真正關心的問政成果。

鄭正鈐表示，罷免不是政黨清算報復的工具。新竹市需要的是理性與建設，不是謠言與撕裂。相信市民眼睛雪亮，會用選票守住真相，守住問政良知。

罷免

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