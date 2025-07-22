在二樓就能看投票內容憂走光 新北選委會：布置會妥善處理

罷免投票倒數4天，台南市民進黨議員周嘉韋指，有民眾陳情2022、2024兩度在新北市投票，皆發生「站在二樓可以看見圈選內容」情況，憂心監視罷免投票在全台各地發生。新北選委會副總幹事黃堯章說，已請板橋區公所在投票日前一日，佈置投票所時妥善處理，並密切注意投票秘密的維護工作
黃堯章說，投開票所佈置時，將請投開票所主任管理員、主任監察員及部分工作人員，依據中選會編印的投開票所工作人員手冊所定規範，就投開票所內領票處、圈票處及開票處選務用品，依規定圖例佈置，並在投票日前一日佈置完成。
黃強調，投開票所是最基層選務單位，新北選委會、各區選務作業中心及各投開票所，均秉持公平、公正、公開的原則執行職務，確實依法完成投開票工作。
受到丹娜絲颱風影響，中南部農漁業災情慘重，嘉義、台南多處傳統養雞場遭強風吹毀，不少雞舍全毀，雞農蒙受重大損失，雞蛋供應也因此大幅縮減。有雞農透露，本應這周蛋價就會上漲，但本周恰逢大罷免投票，為不影響選情因此緩漲，對此無法接受。農業部則否認凍漲影響罷免的說法。
罷免投票即將在7月26日投票見真章，選罷法規定的法定罷免門檻，即「罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」（25%以上），即為通過，選委會公布新北5個選區等罷免同意票門檻，其中洪孟楷選區選舉人數達40萬5060人，罷免門檻是10萬1265人，需要的同意票數是全國各選區之最。
台灣民意基金會董事長游盈隆今天臉書表示，很多朋友在問，國民黨24席立委中有幾席會被罷掉？他的答案始終一致，沒有變過， 那就是從9到0都有可能；另外，最後幾天有5個關鍵變數，值得留意。
台灣史上規模最大的罷免潮，首波投票訂於7月26日（週六） 進行，涵蓋24位國民黨籍立法委員及遭停職的新竹市長高虹安，共計25案。另於8月23日（週六）將進行國民黨籍新北市立委羅明才、新竹縣立委林思銘、台中市立委顏寬恆、楊瓊瓔、江啟臣及南投縣立委馬文君、游顥的罷免投票，並與重啟核三公投併行。罷免投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？幾點截止？「聯合新聞網」整理出投票10大QA，一一為您解答。
台灣民眾黨今天在花蓮舉辦核三延役公投座談會，黨主席黃國昌出席，與受邀的傅崐萁同台。投票日前關鍵時刻是否幫站台？黃國昌說座談會結束還要去台東勘災，時間上應該來不及，傅則說，他一直告訴所有藍白政治明星，盡量去幫年輕優秀卻面臨惡罷的立委加油，還有時間再來考慮花蓮，相信花蓮人是明智的。
「館長」陳之漢近日幫藍委站台反罷免，日前卻稱「726要掀起一場革命，讓台灣全部都變成中國人」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今受訪時質疑，館長代表誰？陳之漢現在民眾黨最大話語權的網紅，請問館長說的發動革命，「黃國昌同意嗎？民眾黨、國民黨同意嗎？」
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