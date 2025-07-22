在二樓就能看投票內容憂走光 新北選委會：布置會妥善處理

罷免投票倒數4天，台南市民進黨議員周嘉韋指，有民眾陳情2022、2024兩度在新北市投票，皆發生「站在二樓可以看見圈選內容」情況，憂心監視罷免投票在全台各地發生。新北選委會副總幹事黃堯章說，已請板橋區公所在投票日前一日，佈置投票所時妥善處理，並密切注意投票秘密的維護工作

黃堯章說，投開票所佈置時，將請投開票所主任管理員、主任監察員及部分工作人員，依據中選會編印的投開票所工作人員手冊所定規範，就投開票所內領票處、圈票處及開票處選務用品，依規定圖例佈置，並在投票日前一日佈置完成。

黃強調，投開票所是最基層選務單位，新北選委會、各區選務作業中心及各投開票所，均秉持公平、公正、公開的原則執行職務，確實依法完成投開票工作。 民進黨台南市議員指接到陳情，新北市青年局內的投票所有走光之虞。圖／台南市議會民進黨團提供 民進黨台南市議員指接到陳情，新北市青年局內的投票所有走光之虞。圖／台南市議會民進黨團提供

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