花蓮談核三公投黃國昌同框傅崐萁 是否站台反罷免兩人這麼說

台灣民眾黨今天在花蓮舉辦核三延役公投座談會，黨主席黃國昌出席，與受邀的傅崐萁同台。投票日前關鍵時刻是否幫站台？黃國昌說座談會結束還要去台東勘災，時間上應該來不及，傅則說，他一直告訴所有藍白政治明星，盡量去幫年輕優秀卻面臨惡罷的立委加油，還有時間再來考慮花蓮，相信花蓮人是明智的。

座談會今天在花蓮市璽賓行旅舉行，黃國昌會前接受媒體聯訪，被問到是否會公開幫傅崐萁站台？黃說，他座談會後將到台東勘災，時間上應該來不及，但台灣民眾黨的立場很清楚，反對民進黨搞的大罷免，這是無差別式的霸凌，根本違反民主政治最基本的原則，有哪一個民主國家是像民進黨這樣子搞的？

黃國昌說，大罷免只有一個目的，就是讓民進黨專制獨裁，讓台灣只剩下一種聲音，如果今天民進黨過半，核三延役有可能嗎？核子反應器設施管制法有可能修正嗎？這些民進黨全都投反對票，民進黨想做的就是繼續用納稅人的錢去撥補台電、漲電價，讓綠友友繼續賺飽飽。

他說，民進黨國會沒過半，就可以囂張成這樣，真的讓民進黨國會過半，台灣會變成什麼樣子？台灣民眾黨不會袖手旁觀，呼籲不管住在哪裡，只要選區有大罷免投票，全部出來投，這不是為了任何一個個別的立法委員，是為守護台灣的民主，只有狠狠教訓民進黨、教訓賴清德，綠營才會真的反省，開始想想怎麼做對台灣有幫助的事。

傅崐萁被問到是否與黃國昌合體反罷免，表示國民黨有很多優秀的年輕立委，這次第一屆當選，只當一年，就被無差別罷免，遭受政府無理打壓，何其無辜，所以他一直以來都是希望藍白菁英、六都市長等政治明星，盡量去為這些年輕的立委加油，還有時間再來考慮花蓮，他相信花蓮人是團結、明智的，會共同來守護台灣的自由民主與花蓮人的權益。 台灣民眾黨今天在花蓮璽賓行旅辦核三延役公投座談會，黨主席黃國昌（左）及國民黨立院黨團總召傅崐萁都出席。記者王燕華／攝影

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