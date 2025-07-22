館長喊726「要讓台灣全變中國人」 吳思瑤問黃國昌同意嗎？

「館長」陳之漢近日幫藍委站台反罷免，日前卻稱「726要掀起一場革命，讓台灣全部都變成中國人」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今受訪時質疑，館長代表誰？陳之漢現在民眾黨最大話語權的網紅，請問館長說的發動革命，「黃國昌同意嗎？民眾黨、國民黨同意嗎？」

吳思瑤今受訪表示，館長一番話全台灣人都怒了，館長說726將掀起革命，要讓台灣人變中國人。這是館長說法，但館長代表誰？陳之漢就是現在民眾黨最強大、有話語權的網紅，館長這段時間跟著民眾黨主席黃國昌去幫全台灣反罷免藍委站台，「請問館長說的發動革命，讓台灣人變中國人，黃國昌同意嗎？民眾黨、國民黨同意嗎？」

吳思瑤說，這樣傷害台灣人情感、踐踏自己國家，在野黨可以不道歉、表態嗎？藍白果然很合，連死不道歉都在藍白合，國民黨發生這麼多違法連署，如此多違法連署，超過百人被起訴，國民黨主席朱立倫依舊不道歉、只會每天凡事賴給賴清德總統，攻擊自己政府，藍白果然很合。

至於民眾黨造勢連續爆出爭議，吳思瑤表示，民眾黨就是死不認錯、拒不道歉，從民眾黨立委林國成的爆粗口，大街罵人、暗巷道歉，黃國昌24小時過去了，國人再等一個誠摯的歉意，但黃國昌躲起來，包含民眾黨前黨工對民進黨部砸雞蛋、暴力攻擊，負面示範，民眾黨不只不道歉還一再轉移焦點，甚至先操作說是民進黨自導自演，被抓包後才開始切割。

吳思瑤說，民眾黨爛梗又來了，塑造是司法迫害，一個暴力相向的犯罪嫌疑人、當事人，依法究辦是什麼司法迫害？民眾黨換個台詞吧，對於嚴正失序，全黨上上下下「館長化」，民眾黨暴力化，還是不道歉，最愛直播的黃國昌，躲起來不敢開記者會，「那你在直播間公開道歉可以吧？」

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