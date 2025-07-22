新竹棒球場案成罷免攻防焦點 新竹地檢澄清：依法辦理絕不護短

大罷免投票進入倒數，新竹棒球場案再度成為攻防焦點。民眾黨主席黃國昌上周親赴現場勘查，趙少康周日站台也點名此案，公開質疑：「辦了誰？」針對外界近期多次提起，新竹地檢署今天發聲明澄清，強調此案正由檢察官指揮偵辦中，已多次搜索、傳喚相關人員，強調「不論何人、何背景，均依法辦理，絕不護短」。

新竹地檢署今天表示，對於涉及重大公共工程之疑義案件，均秉持依法偵辦、嚴正處理的立場，新竹棒球場案經竹檢檢察官指揮法務部調查局新竹市調查站及廉政署北部地區調查組等單位共同偵辦，過程中已多次執行搜索、傳喚相關涉案人員等偵查作為並持續調取大量資料進行分析與比對，目前檢察官仍持續積極偵辦中。

新竹地檢署表示，依刑事訴訟法第245條規定，偵查內容及程序，在偵查中均不得公開，相關案情在偵查終結前，依法不便對外說明。外界關切與媒體報導所提各項疑義，均已納入偵辦參考，將由檢察官依法審慎調查。

新竹地檢署說，本案調查完畢後，將依法說明調查結果，也敬請各界尊重司法偵查程序，避免未經查證之臆測，影響司法運作與社會信任。新竹地檢署重申，對於任何不法情事，無論涉及何人、何背景，均將依法偵辦、絕不護短，確保社會公平正義與國家財政資源妥善運用。

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