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影射賴清德如毛澤東 施淑婷再點名柯曹八閩等四人幫鼓吹大罷免

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹雙罷全國關注，新竹市府民政處長施淑婷繼前晚「民政處我可以辭掉，但民進黨我一定幹掉！」言論後，今再貼出總統賴清德與中國共產黨領導人毛澤東照片指出：「古人說長相即心相，國人同胞務必警惕防範」，引起藍綠白陣營再度交火。

施淑婷在臉書貼出賴清德與毛澤東照片發文稱：「用仇恨餵養人民，以暴民政治統治國家」、「古人說長相即心相，國人同胞務必警惕防範」，不少網友表示支持，紛紛痛罵：「大罷免大烙賽」、「打倒萬惡綠共」。

也有人貼出民進黨共諜案連環爆的文宣指出「反共更有力」，也有網友認為賴清德與毛澤東「很像耶」、根本「轉世」，但也有人撻伐：「小草變紅衛兵」、「民眾黨才是製造仇恨與對立」、「崇拜毛澤東的是柯文哲」。

施淑婷也解釋為何貼出賴清德與毛澤東照片，中共將文革定性為「由領導者（毛澤東）錯誤發動，被江青（四人幫）和林彪兩個反革命集團利用，給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂」。為維護毛澤東的政治遺產，官方評價淡化了毛澤東在文革中的作用，把大部分責任推給了「四人幫」。

施淑婷說，賴清德被柯建銘曹興誠八炯、閩南狼等四人幫鼓吹發起的這場大罷免，處境完全與當年毛澤東一樣，希望未來歷史評價可以淡化賴清德在大罷免中的作用，將所有責任推給四人幫。

施淑婷先前在臉書發文「原來大罷免是為了保障賴清德順利執行戒嚴」，引來網紅八炯怒轟將他的話斷章取義，不料事件越演越烈，有網軍反串大陸網友對她發出人身恐嚇言論，內容包括「要放火燒你家」、「捅死你」等極度危險、令人髮指的暴力威脅，施淑婷也向警方報案。

施淑婷先前遭網軍反串大陸網友對她發出人身恐嚇言論，內容包括「要放火燒你家」、「捅死你」等極度危險、令人髮指的暴力威脅，事後施淑婷向警方報案。圖／取自施淑婷臉書
施淑婷先前遭網軍反串大陸網友對她發出人身恐嚇言論，內容包括「要放火燒你家」、「捅死你」等極度危險、令人髮指的暴力威脅，事後施淑婷向警方報案。圖／取自施淑婷臉書
新竹市府民政處長施淑婷繼前晚「民政處我可以辭掉，但民進黨我一定幹掉！」言論後，今再貼出總統賴清德與中國共產黨領導人毛澤東照片。圖／取自施淑婷臉書
新竹市府民政處長施淑婷繼前晚「民政處我可以辭掉，但民進黨我一定幹掉！」言論後，今再貼出總統賴清德與中國共產黨領導人毛澤東照片。圖／取自施淑婷臉書

罷免 新竹 八炯 賴清德 毛澤東 民進黨 柯建銘 曹興誠

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