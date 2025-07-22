影／合體綠議員掃街籲罷免徐巧芯 罷團：不敢講選情樂觀

大罷免第一波投票倒數4天，社群近日流傳「百工百業挺罷免」，更有不少海外僑胞歸國投罷免票，民進黨議員許淑華今與罷團「剷除黑芯」團隊掃街表示，罷免運動是由公民發起，與政黨無關。罷團也表示，不敢講選情樂觀，但相信支持者無論天氣、形式都一定會站出來投下同意罷免。

由民進黨北市議會黨團主辦「台北同意罷」最後一周進行各區車掃，今天第二天，在地綠營議員許淑華、洪健益、張文潔陪同罷團掃街宣傳，更有民眾到場支持，高喊「大罷免大成功」批評徐巧芯，「卸世卸眾（丟人現眼）」。

許淑華指出，這次罷免運動是由公民團體發起，與政黨問題無關，面對立法院現在亂象，許多民眾看不下去，站出來守護台灣，許多公民團體成員都是小市民，利用下班、工作之餘，甚至有人留職停薪投入罷免工作，而且很多文化界人士、律師、醫師，甚至連海外僑胞，從紐約、日內瓦、澳洲等地買機票回台參與投票。

許淑華也說，現在社會出現越來越多的暴力形態，甚至有挺罷免支持者向他反應，自己在路口遭車輛兩次急煞威脅，還有許多有心人士，不斷散播舊新聞並進行謠言擴散，接下來會有更多造謠和抹黑事件，呼籲大家要好好看待這次的選舉，並盡量不要轉發這些謠言文章。

罷免徐巧芯團體「剷除黑芯」發言人Roger表示，最後三階還是回到鄉里深處，希望將「反共護台」的信念，以及為何要罷免理由，盡量擴散到一般民眾，對於罷免須超過25%門檻，他也很有信心，支持者無論風雨交加，地動山搖都會出門投下同意罷免票，「不敢說選情很樂觀團隊會盡最大努力，希望民眾給予最大的支持。」 大罷免第一波投票倒數4天，民進黨議員許淑華今與罷團「剷除黑芯」團隊掃街表示，罷免運動是由公民發起，與政黨無關。罷團也表示，不敢講選情樂觀，但相信支持者無論天氣、形式都一定會站出來投下同意罷免。記者洪子凱／攝影

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