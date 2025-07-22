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與童子賢罷免公投不同調？黃國昌：民進黨缺少敢講真話的人

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台灣民眾黨主席黃國昌今天到花蓮出席核三延役公投說明會。記者王燕華／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌今天到花蓮出席核三延役公投說明會。記者王燕華／攝影

台灣民眾黨主席黃國昌今天到花蓮出席核三延役公投座談會，對於和碩董事長童子賢受邀擔任公投正方，也到花蓮為罷團站台，黃說，童有自己的政治想法，台灣是民主多元社會，這很正常，並說童是民進黨智庫副董事長，雖表態罷傅，不影響公投。

童子賢昨表態支持大罷免，今天就到花蓮與議長張峻合體車掃，支持罷免傅崐萁，在投票日前倒數為罷團添加柴火。

童日前才受黃國昌邀請擔任核三延役公投正方，今天黃國昌正巧到花蓮，出席黨部在璽賓飯店舉辦的核三延役公投案座談會，被問到他與童政治想法不一樣，是否影響後續公投聯繫。黃國昌說，就事論事，童子賢現在是民進黨智庫副董事長，也是總統府國家氣候變遷對策委員會的副召集人，擔任相當重要的位置，現在民進黨內部就是比較缺少這種敢說真話的人。

黃國昌說，相信董子賢也是深刻感受到，賴政府在能源政策是走錯誤道路，才會支持核三延役公投，不管前面的法規解套或公投，都是在野黨共同攜手努力，最後就交由公投結果來決定，他要提醒民進黨政府，不要把人民的公投當成空氣。

被問到是否會在花蓮與童子賢見面，黃國昌說，在花蓮座談會結束後，馬上要去台東勘災，應該沒有時間。

台灣民眾黨主席黃國昌今天到花蓮出席核三延役公投說明會。記者王燕華／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌今天到花蓮出席核三延役公投說明會。記者王燕華／攝影

罷免 花蓮 公投 張峻 傅崐萁 黃國昌 童子賢 核三廠

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