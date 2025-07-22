蘭嶼綠島罷免選票船運送達 台東9投開票所改設附近

台東今天雨勢減緩，客輪正常行駛，蘭嶼、綠島罷免選票今天上午以船運送達；台東縣選委會表示，罷免投票的投開票所與一般選舉相同，但有9個投開票所因豐年祭及國考有變更。

台東罷免國民黨立委黃建賓選票，昨天送達台東縣選委會，並清點完畢放在台東縣府大禮堂，由警方戒備。

綠島與蘭嶼鄉公所選務人員分別在今天上午8時及11 時到台東縣政府領票，綠島3565張、蘭嶼810張，在警車戒護下前往台東富岡港搭船返回；台東縣選委會表示，其餘鄉鎮選票也會在明天前運回鄉鎮市公所。

台東縣選委會表示，選舉、罷免為憲法及選舉罷免法所保障人民基本政治權利與公民權，相關選務辦理，秉持一致原則；在投開票所設置方面，選舉與罷免投票所數宜相同，為中央至地方長年依法辦理慣例。

縣選委會表示，台東縣近年辦理選舉時，設置投開票所數為236所，依照前述原則，這次立法委員罷免案中，維持設置236所投開票所。

但因國家考試與原住民豐年祭影響，台東市第18、20、21、47投開票所，關山鎮第110、112、115投開票所，以及鹿野鄉第147所、太麻里鄉第195所共9個投開票所地點有變更，不過都在附近，很容易辨識。

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