童子賢挺核也挺罷傅崐萁 吳思瑤：總統不只跟意見相同者站一起

首波罷免投票倒數，和碩董事長童子賢表態支持罷免藍委傅崐萁，今赴花蓮陪同罷團掃街，但同時卻任823公投辯論正方代表。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，大企業家用行動告訴花蓮人「傅崐萁，該滾了」；至於童挺核電，她說，可以看到賴總統用心，總統不會只跟自己意見的人相同站一起。

吳思瑤聯訪時表示，看到越來越多正義之聲，昨天社群上百工百業挺罷免，大家感到無比振奮，繼全聯前總裁徐重仁支持罷免後，看到童子賢也回到故鄉車隊掃街，就是要向花蓮人說，「沒有傅崐萁的花蓮要回來了」，要讓傅崐萁離開花蓮，要讓花蓮政治變成良善之地，不再混濁，不再持續黑暗。

吳思瑤說，童子賢本身是花蓮人，懷抱對故鄉熱愛，呼籲鄉親罷免傅崐萁，企業界長期站在中道一方，鮮少為政治議題表態，但這次不問黨派，不分顏色，就是要守護台灣，搶救民主，為什麼一個大企業家要站出來？就是要用行動告訴花蓮人，「傅崐萁，該滾了！」

媒體追問童子賢挺核電？吳思瑤表示，台灣就是民主多元包容的社會，對能源有不同主張，抱持不同看法，但對於國會需要撥亂反正，這點台灣人是有志一同，多數台灣人願意站一起，這是台灣最可貴的民主。

吳思瑤還說，童子賢擔任823公投辯論的正方代表人，童雖身兼總統府氣候變遷委員會的召集人，但也可以看到賴清德總統廣邀產官學研等不同立場的人，讓氣候變遷等議題不會淪為一言堂，讓多元意見可以表達，可以看到總統用心、總統不會只跟自己意見相同站一起，與童子賢在能源上還有需要對話的地方，但對於罷免藍委卻有志一同。

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