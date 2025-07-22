台東11萬3千餘票到位 周六將決定黃建賓罷免與否

第11屆立法委員台東縣選舉區黃建賓罷免案投票於本周六（26）登場，各鄉鎮市選票今在警方戒護下陸續分裝送，全縣投票數共計11萬3千餘人，將決定台東唯一立委席次罷免與否。

縣選舉委員會表示，這次罷免案選舉，扣掉原住民不參與投票，合法投票人口數為113385人，男性投票數57509人、女性投票數55876人；選票今天將分送全縣16個鄉鎮市。

昨天上午在警方重兵戒護下，罷免案選票運抵台東縣政府，考量天候因素影響班機取消，離島的蘭嶼及綠島鄉選票今天一早清點完畢後，分別改由9點及12點客輪海運過去，讓投票作業順利。

縣選舉委員指出，全縣除9個投票所因當天辦理國家考試及部落豐年祭等因素，予以調整變更外，其餘均與全國性公投設置地點相同。呼籲民眾於投票當天，遵守現場選務人員指示完成投票。

縣選舉委員強調，投開票嚴禁違法設攤或從事拉票、暗示他人投票及喧嘩等行為，對暴力或其他手段妨害投票及人員、設施、票匭安全者，警方依法辦理。

台東縣全縣罷免案投票數共計11萬3千餘人，選票集中再縣政府大禮堂內。記者尤聰光／攝影 第11屆立法委員台東縣選舉區黃建賓罷免案投票於本周六（26）登場，各鄉鎮市選票今在警方戒護下陸續分裝送。記者尤聰光／攝影

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