大罷免決戰最後4天 游盈隆：有5大關鍵變數
台灣民意基金會董事長游盈隆今天臉書表示，很多朋友在問，國民黨24席立委中有幾席會被罷掉？他的答案始終一致，沒有變過， 那就是從9到0都有可能；另外，最後幾天有5個關鍵變數，值得留意。
游盈隆指出，7月26日大罷免結束後，台灣社會必須針對大罷免始末，做全面反省、檢討與究責，才能從中記取經驗教訓，國家與社會才能步上正軌，大步向前邁進。時間已經不多，大罷免最後結果仍在未定之天，最後幾天有五個關鍵變數值得留意。
游盈隆說，首先，美國關稅變數。美國到現在都還沒宣佈對台關稅稅率，基本上是「沒有消息，就是好消息」，但也因為遲遲沒宣佈，反而成為藍營可炒作的題材。會不會在26日之前宣佈，的確是個變數。
游盈隆表示，第二，中國變數。面對台灣沸沸揚揚的大罷免，中共當局在最後關頭會不會再來搞文攻武嚇？趙少康公開喊話，要中共當局閉嘴，有用嗎？藍營「挫累等」、綠營充滿期待，無疑是一個關鍵變數。
游盈隆指出，第三，藍營的爆發力。藍營是否有足夠的危機意識和爆發力，能不能展現超高效能的動員投票能力，這至關重要。第四，白營的動員力。白營能否有效動員支持者出來投票？藍綠正空前激戰，白營黃國昌已全力聲援，甚至連「柯文哲牌」都打出來，但究竟能否動員出藍營所需要的票數？有待觀察。
游盈隆說，第五，7月25日立院大法官人事同意權行使。台灣當前憲政僵局難解，朝野嚴重對立，加上綠營大罷免兵臨城下，除非藍白決定豎白旗，否則大法官同意權行使，最可能的結局就是「過1斬6」，接近去年12月24日的翻版。
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