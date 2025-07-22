影／童子賢表態支持罷免 吳思瑤：傅崐萁該滾了
三階罷免投票進入倒數階段，和碩董事長童子賢昨天表態支持罷免傅崐萁，並在今天前往花蓮陪同罷團與花蓮縣議會議長張峻一同掃街，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天在立法院接受媒體記者聯訪，表示童子賢董事長回到他的故鄉花蓮，跟著議長張峻一同掃街，就是要向花蓮人說，要讓傅崐萁離開花蓮，沒有傅崐萁的花蓮要回來了，要讓花蓮政治改善成為清淨的良善之地，不再混濁灰暗。
吳思瑤表示童子賢本身花蓮人，過去企業界鮮少為政治議題表態，但這次他們不問黨派，不分顏色，就是要守護台灣、要搶救民主，她謝謝童子賢，今天進行了他人生第一次車掃，並強調為什麼企業家要站出來？就是要用行動告訴花蓮人，「傅崐萁，該滾了」。
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