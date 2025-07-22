批執政黨大罷免不退讓 侯友宜：32%關稅若真 民生怎活下去？

針對美國對台灣對等關稅到底幾趴，目前眾說紛紜，新北市長侯友宜今天說，政府在這段時間發動大罷免，其實是不好的，所以大罷免不退讓，關稅如果退讓呢？「關稅如果真的像32%，那我們的民生經濟怎麼活下去呢？」

侯友宜今到汐止視察，媒體詢問現在美國的對等關稅到底幾趴，現在是眾說紛紜，白宮的發言人表示說有可能很多國家會在8月1號的時候壓線完成，換句話說，某種程度有可能台灣的民眾或者是說產業就會被迫去接受最後這樣一個決定，沒有辦法再有一些空間？

侯友宜表示，關稅才是現階段大家要拭目以待，關稅問題不是今天才談，已經談了很久了，政府在這段時間發動大罷免，其實是不好的，因為大罷免對民眾來說是很厭惡這樣一個行為，反而大家關心的是關稅問題。

侯友宜說，所以大罷免不退讓，關稅如果退讓呢？那我們關稅如果真的像32%呢？我們的民生經濟怎麼活下去呢？

侯友宜指出，現在大家齊心齊力來注意關稅的問題帶來給台灣經濟的衝擊面，政府更有責任現階段就要做好準備關稅的衝擊，讓這些經濟的傷害減到最低，讓民眾能夠過一個好生活，這才是現在的議題，關稅的議題一定遠超過所有的政治對立跟衝突的議題，這才是民之所向。 新北市長侯友宜今到汐止視察。記者游明煌／攝影

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