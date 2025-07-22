傳為了大罷免緩漲蛋價 雞農批政府干預價格

受到丹娜絲颱風影響，中南部農漁業災情慘重，嘉義、台南多處傳統養雞場遭強風吹毀，不少雞舍全毀，雞農蒙受重大損失，雞蛋供應也因此大幅縮減。有雞農透露，本應這周蛋價就會上漲，但本周恰逢大罷免投票，為不影響選情因此緩漲，對此無法接受。農業部則否認凍漲影響罷免的說法。

有南部雞農指出，本次颱風造成不少蛋雞死亡與設備損毀嚴重，導致蛋量供應驟降，本預計周日蛋價將調漲因應，但據悉政府考量「大罷免」選情，要求延後調漲決策，該漲卻不能漲簡直是雪上加霜。

該雞農批評，蛋價長期低迷已逾1年，農民本就承受沉重壓力，如今又遭遇天災衝擊，本應調價以穩定生產意願，卻再遭政治因素干預，令人感到失望。近期也有不少農民在群組議論此事，質疑政府的介入是為了罷免選舉，並犧牲基層農民利益，甚至有人痛批政府「真的很沒良心」。

屏東林姓蛋農指出，蛋價漲跌應該要回歸市場機制，農民已經很辛苦了，現在蛋價也只是成本價而已，不應有任何外力因素介入。

中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，蛋農同樣是丹娜絲風災下的受災戶，這次因颱風折損的蛋雞約1成，蔬果價格都上漲這麼多，為何本周蛋價仍然沒有調漲？目前每台斤雞蛋成本價約28.5元，和現在的產地價真的只是打平，找不到本周不調漲3元的理由，也再次強調產地雞農應該要有產地價的報價權，這樣的方式才能即時反映生產成本。

農業部畜牧司長李宜謙表示，目前沒有聽說這周要漲蛋價的訊息，不認同蛋價漲跌會和大罷免有關係，且上星期已調整2次蛋價，已確實反應實際產銷狀況，目前沒有調整價格的需要。

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