批柯建銘等60年打倒國民黨政治鬥爭 侯友宜：發動大罷免人民反感
民進黨立院黨團柯建銘21日晚間發布千字文說明發動罷免的原因，他說等了60年，終於等到打倒國民黨的時刻。新北市長侯友宜回應說，民進黨用60年的方式來鬥爭其他黨派，這也不是執政黨該做的，他批執政黨不關心民生經濟不關心，老是在政治鬥爭，還發動大罷免，徒增人民的反感。
侯友宜說，台灣最需要不是政治鬥爭，台灣更需要的是更團結，也不是一句話「抗中保台」、「中共同路人」等，用這種方式來鬥爭，政府是大家的。
侯友宜表示，民進黨用60年的方式來鬥爭其他黨派，相信這也不是執政黨該做的，執政黨應該更包容體涼，更要關心民生經濟的問題，民生經濟不關心，老是在政治鬥爭、製造對立，還發動大罷免，對人民來說一點益處都沒有，徒增人民的反感。
首波大罷免周六投票，民進黨立院黨團柯建銘21日晚間發布千字文說明發動罷免的原因。他說，此時此刻，自己的心境冷靜又澎湃，他等了60年，終於等到打倒國民黨的時刻，「7月26日去惡瘤，大罷免大成功，最後國會過半」，這是「歷史的對決、終極的博弈」時刻。
柯建銘在臉書回憶家中遭遇228事件，父親為此規定家中不准講國語，他也自國小6年級就在日記立志打倒國民黨；1992年開始擔任民進黨立委，自2000年起擔任黨團總召至今，戰鬥成生活，與國民黨生死鬥33年，愈戰愈勇。
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