柯建銘等了60年要打倒國民黨 朱立倫嗆：60年獨裁心深植心中
首波大罷免周六投票，民進黨立院黨團總召柯建銘昨在臉書指出，他等了60年，終於等到打倒國民黨的時刻。對此，國民黨主席朱立倫上午受訪指出，這60年的獨裁心，在柯建銘的心中已經深植，但會造成民眾最大的反感。
朱立倫上午陪立委王鴻薇車隊掃街，針對柯建銘臉書指等了60年就快要打倒國民黨，朱立倫受訪指出，如果一個人只是想要打倒對方的政黨，這就是心中存有獨裁的思維，國民黨從沒想到要消滅一個敵對或者是對立的政黨。
朱立倫指出，政黨都是競爭的關係，執政黨、在野黨，大家常會政黨輪替，但是想要用消滅在野黨，想要打倒國民黨，這60年的獨裁心，在柯建銘的心中已經深植，用這樣子的一個心情來發動大罷免，這會造成民眾最大的反感。
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