撕投票通知單不等於不同意罷免 葉元之：一定要投不同意罷免

新北立委葉元之進入罷免第三投票階段，他卻收到民眾將投票通知單撕掉的照片，民眾並表示「委員，我們家的通知單撕了，祝您成功」，葉元之疾呼，太多人不熟悉罷免投票是怎麼回事，還以為反罷免就是不投票，反罷免一定要出來投不同意罷免。

葉元之於臉書粉專表示，昨天晚上有位支持者傳訊息給自己，一看差點昏倒，民眾說「委員，我們家的通知單撕了，祝您成功，繼續為我們服務喔，謝謝」還附上撕一半的通知單。

葉元之趕緊打電話說，反罷免要出來投票，有兩格，要投在「不同意罷免」那格，不投票就等於罷免啦。

葉說，這就是反罷最困難的原因之一，太多人不熟悉罷免投票是怎麼回事，還以為反罷免就是不投票，最後階段，請大家告訴大家，反罷免一定要出來投票，投「不同意罷免」，而且不同意票越高越好，才能給賴政府謹惕。

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