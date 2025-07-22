撕投票通知單不等於不同意罷免 葉元之：一定要投不同意罷免

新北立委葉元之進入罷免第三投票階段，他卻收到民眾將投票通知單撕掉的照片，民眾並表示「委員，我們家的通知單撕了，祝您成功」，葉元之疾呼，太多人不熟悉罷免投票是怎麼回事，還以為反罷免就是不投票，反罷免一定要出來投不同意罷免。
葉元之於臉書粉專表示，昨天晚上有位支持者傳訊息給自己，一看差點昏倒，民眾說「委員，我們家的通知單撕了，祝您成功，繼續為我們服務喔，謝謝」還附上撕一半的通知單。
葉元之趕緊打電話說，反罷免要出來投票，有兩格，要投在「不同意罷免」那格，不投票就等於罷免啦。
葉說，這就是反罷最困難的原因之一，太多人不熟悉罷免投票是怎麼回事，還以為反罷免就是不投票，最後階段，請大家告訴大家，反罷免一定要出來投票，投「不同意罷免」，而且不同意票越高越好，才能給賴政府謹惕。
罷免投票即將在7月26日投票見真章，選罷法規定的法定罷免門檻，即「罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」（25%以上），即為通過，選委會公布新北5個選區等罷免同意票門檻，其中洪孟楷選區選舉人數達40萬5060人，罷免門檻是10萬1265人，需要的同意票數是全國各選區之最。
台灣民眾黨推動核三重啟公投，中選會將舉辦辯論會，白營除了主席黃國昌外，還邀請和碩科技董事長童子賢擔任正方辯論代表。雖然兩人對於核能重啟有共識，不過在罷免立場上不相同，童子賢公開表態罷免傅崐萁，黃國昌則大力反對大罷免，今天兩人都現身花蓮，罷免議題可能再成焦點。
台灣史上規模最大的罷免潮，首波投票訂於7月26日（週六） 進行，涵蓋24位國民黨籍立法委員及遭停職的新竹市長高虹安，共計25案。另於8月23日（週六）將進行國民黨籍新北市立委羅明才、新竹縣立委林思銘、台中市立委顏寬恆、楊瓊瓔、江啟臣及南投縣立委馬文君、游顥的罷免投票，並與重啟核三公投併行。罷免投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？幾點截止？「聯合新聞網」整理出投票10大QA，一一為您解答。
罷免投票倒數，罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人曹興誠在臉書發文，他以公道引言，指自己繳稅30億元，卻遭惡公僕的徐天天高聲叫罵；作為國家主人，要恢復主人的地位和尊嚴。不料，徐巧芯在留言提假球說，回擊「最近罵你的是棒球迷吧，老兄。」
受到丹娜絲颱風影響，中南部農漁業災情慘重，嘉義、台南多處傳統養雞場遭強風吹毀，不少雞舍全毀，雞農蒙受重大損失，雞蛋供應也因此大幅縮減。有雞農透露，本應這周蛋價就會上漲，但本周恰逢大罷免投票，為不影響選情因此緩漲，對此無法接受。農業部則否認凍漲影響罷免的說法。
民進黨立院黨團柯建銘21日晚間發布千字文說明發動罷免的原因，他說等了60年，終於等到打倒國民黨的時刻。新北市長侯友宜回應說，民進黨用60年的方式來鬥爭其他黨派，這也不是執政黨該做的，他批執政黨不關心民生經濟不關心，老是在政治鬥爭，還發動大罷免，徒增人民的反感。
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