影／柯建銘曝打倒國民黨等了60年 侯友宜：黨派鬥爭令民眾不安
首波大罷免周六投票，民進黨立院黨團總召柯建銘昨天深夜在臉書發文，說明自己主張大罷免的原因，並且「立志打倒國民黨等了60年」。新北市長侯友宜上午視察汐止白匏湖、康寧街三期道路改善工程成果，受訪時表示，黨派鬥爭令民眾不安心，更不是執政黨現在該做的。侯友宜說執政黨更應該包容體諒，為民生、經濟的問題打拚，現在搞政治鬥爭、製造對立，只會讓人民反感。
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