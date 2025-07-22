影／柯建銘曝打倒國民黨等了60年 侯友宜：黨派鬥爭令民眾不安

首波罷免投票26日登場，藍綠都在最後動員造勢。台大前校長管中閔稍早在臉書貼出昨晚收到陌生網友傳來的訊息，他非常感動。網友指出，「過去的我們到底是有多笨， 被民進進黨賣了，還開心的幫他們數鈔。」現在覺醒了，希望不會太慢，也盼管中閔多出來宣講。

2025-07-22 11:54