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罷團「台灣靠自己」影片催票 預告24日凱道、25日全台活動

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
罷團公布「台灣靠自己」催票影片，預告24日凱道晚會、25日全台活動。圖／聯合報系資料照片
罷團公布「台灣靠自己」催票影片，預告24日凱道晚會、25日全台活動。圖／聯合報系資料照片

反共護台志工聯盟今天公布最新催票影片罷免投同意、台灣靠自己」，訴求公民唯有靠自己，7月26日這一天站出來投票，才會記得曾經守下了被惡意凍刪的預算、守下民主自由。聯盟也宣布，將24日凱道舉辦晚會，而投票前一晚，各罷團將回到各自選區，以「遍地開花、為民主守夜」形式，包括在台北濟南路、台中市區都將有大型晚會。

聯盟表示，今天公佈的影片是由導演尹國賢操刀，他曾經執導過世大運廣告、以及去年總統大選時「投票的力量篇」，主要訴求在面對藍白主導的國會，惡意凍刪國防、資安、文化預算，甚至毀憲亂政，藍委還寡廉鮮恥地說自己是「主人」，批評人民是「惡奴欺主」、「要飯的」。唯有在這關鍵的一刻，號召公民站出來回家投票，讓這一年來不斷製造紛亂的爛委們消失，出來投票，讓歷史永遠記得這一天。

聯盟宣布，25凱道大型晚會，將號召所有公民延續上周19日重返青島東路晚會的氣勢，繼續展現公民的力量，當晚也將邀請到知名導演楊小棣、作家楊双子等人上台宣講。這將是投票日前最大型的集會，希望所有公民們在下班、吃完晚飯後，都能前往凱道，一同迎向成功的最後一哩路，展現公民要改變國會的力量。

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