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有颱風生成影響周末罷免投票？ 朱立倫坦言：每天最關心天氣

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨主席朱立倫上午陪立委王鴻薇車隊掃街受訪。記者楊正海／攝影
國民黨主席朱立倫上午陪立委王鴻薇車隊掃街受訪。記者楊正海／攝影

罷免投票將在7月26日進行，天氣狀況受到關注，氣象署今指這一周台灣受到低壓帶，和新的熱帶系統可能生成颱風國民黨主席朱立倫上午陪立委王鴻薇車隊掃街受訪時坦言，他每一天，最關心的都是天氣。

朱立倫表示，這幾天大概常常會有下雨，然後周末都有颱風，希望颱風不要來，讓投票大家很順利，天氣不要太熱太冷，也不要下雨，不要影響大家投票，希望大家能夠順利的完成這次反惡罷。

正藍軍局要站出來，是不是要混淆視聽，另外，對於有罷團號召正藍軍出來投同意票，是不是要混淆視聽？朱立倫說，正藍軍絕對不會跟惡罷站在一起，真正支持中華民國的朋友，一定是反惡罷，真正心中有藍天，心中有民主的朋友，絕對不會支持執政黨來打壓在野黨，全面消滅在野黨。

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