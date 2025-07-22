有颱風生成影響周末罷免投票？ 朱立倫坦言：每天最關心天氣

大罷免投票將在7月26日進行，天氣狀況受到關注，氣象署今指這一周台灣受到低壓帶，和新的熱帶系統可能生成颱風。國民黨主席朱立倫上午陪立委王鴻薇車隊掃街受訪時坦言，他每一天，最關心的都是天氣。

朱立倫表示，這幾天大概常常會有下雨，然後周末都有颱風，希望颱風不要來，讓投票大家很順利，天氣不要太熱太冷，也不要下雨，不要影響大家投票，希望大家能夠順利的完成這次反惡罷。

正藍軍局要站出來，是不是要混淆視聽，另外，對於有罷團號召正藍軍出來投同意票，是不是要混淆視聽？朱立倫說，正藍軍絕對不會跟惡罷站在一起，真正支持中華民國的朋友，一定是反惡罷，真正心中有藍天，心中有民主的朋友，絕對不會支持執政黨來打壓在野黨，全面消滅在野黨。

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