有颱風生成影響周末罷免投票？ 朱立倫坦言：每天最關心天氣
大罷免投票將在7月26日進行，天氣狀況受到關注，氣象署今指這一周台灣受到低壓帶，和新的熱帶系統可能生成颱風。國民黨主席朱立倫上午陪立委王鴻薇車隊掃街受訪時坦言，他每一天，最關心的都是天氣。
朱立倫表示，這幾天大概常常會有下雨，然後周末都有颱風，希望颱風不要來，讓投票大家很順利，天氣不要太熱太冷，也不要下雨，不要影響大家投票，希望大家能夠順利的完成這次反惡罷。
正藍軍局要站出來，是不是要混淆視聽，另外，對於有罷團號召正藍軍出來投同意票，是不是要混淆視聽？朱立倫說，正藍軍絕對不會跟惡罷站在一起，真正支持中華民國的朋友，一定是反惡罷，真正心中有藍天，心中有民主的朋友，絕對不會支持執政黨來打壓在野黨，全面消滅在野黨。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言