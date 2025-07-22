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童子賢赴花蓮與議長合體挺罷傅崐萁 「只要拿出良心就會找到答案」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
和碩科技董事長童子賢（左三）公開表態罷免立委傅崐萁，今天前往花蓮，與縣議會議長張峻（左四）等人會合掃街。圖／民眾提供
和碩科技董事長童子賢（左三）公開表態罷免立委傅崐萁，今天前往花蓮，與縣議會議長張峻（左四）等人會合掃街。圖／民眾提供

和碩科技董事長童子賢公開表態罷免立委傅崐萁，今天前往花蓮，與縣議會議長張峻等人會合掃街。童子賢表示，花蓮是自己的故鄉，值得多元參與的政壇，要讓年輕人才有發揮的空間，也與自己擔任核三公投正方代表無任何政治衝突， 只要拿出「良心」就會找到答案。

童子賢昨天表態支持罷免傅崐萁震驚各界，據了解，童子賢幾天前主動電話張峻，得知今天與花蓮縣檳榔聯誼會出動上百台車掃街，表達參加意願。搭乘清晨的火車南下花蓮鳳林鎮，與無黨籍議會黨團會合，並一路北上至吉安鄉，將途經吉安鄉公所、黃昏市場前，預計中午抵達台開新天堂園區。

童子賢表示，來到鳳林挺罷傅，也挺議長與議長率領的諸位議員，花蓮好山好水，是自己的故鄉，希望花蓮政治環境、人文環境能有一番新的面貌，花蓮值得乾淨、多元參與，給更多新的人才、更多機會的政壇環境。

童子賢指出，曾經遇到很多願意投入政治的年輕一代覺得很悶，說不出的悶塞的感覺，「很像一潭水流不動了」，水如果不流動的話就容易生蚊蟲、變得髒汙，不管是商業還是政治環境，應該讓年輕人才有發揮的空間，人才有空間、社會有活力，這樣才是花蓮正常的環境。

針對黃國昌參加在花蓮舉辦的核三說明會，媒體問童身為核三延役正方代表，今天卻下鄉挺罷傅，是否政治立場分歧。童子賢說，政治兩個字不難，只要拿出良心，不管是否要支持核三延役或是要罷傅，從良心出發可找到明顯的答案，不擔心有什麼衝突，今天行程很清楚，要挺議長張峻與議員行動，不會去談其他能源議題。

張峻表示，最主要今天是支持農民，傅崐萁長期以來打壓檳榔農民，尤其他為了要打壓自己，犧牲很多農民檳榔園，認為這很不應該，一定要改變政治環境，非常感謝無黨籍議員與童董事長支持。

罷免 花蓮 張峻 農民 傅崐萁 黃國昌 核三廠

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