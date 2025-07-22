快訊

護理師當上醫院副院長 馮明珠捲婚外情及管理爭議風暴

歲建星發功…4生肖「大暑」後財庫積沙成塔！雞快斜槓、他人脈通錢脈

搶修遭電擊…台電員工器捐撤維生系統 父喊話：爸爸愛你，永遠以你為榮

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】反制惡罷操作仇恨值 關鍵在投票率、慎防奧步

聯合報／ 記者高凌雲
首波罷免投票本周六舉行，史上首次無差別大罷免在野黨立委，罷免方煽動仇恨動員，反制惡罷方能否撐過這場試煉，關鍵就在投票率要催出不同意票。圖／聯合報系資料照片
首波罷免投票本周六舉行，史上首次無差別大罷免在野黨立委，罷免方煽動仇恨動員，反制惡罷方能否撐過這場試煉，關鍵就在投票率要催出不同意票。圖／聯合報系資料照片

首波罷免投票本周六舉行，中選會今天公布24名國民黨立委罷免案的同意門檻，根據公職選罷法第90條規定，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過。罷免投票前最後一周，藍綠各自衝刺，史上首次無差別大罷免在野黨立委，罷免方煽動仇恨動員，反制惡罷方能否撐過這場試煉，關鍵就在投票率要催出不同意票，也要慎防過去每逢選舉必發生的奧步大出籠。

罷免在野黨立委，拘押在野黨領袖，是民進黨政治攻防的主戰線，但除了側翼網軍鋪天蓋地的助攻外，民進黨利用執政優勢，不停地點燃戰火，升高雙方敵意，營造一種敵我氛圍，儘管民進黨政府口口聲聲團結，這個團結不是真正的全民團結，是朝向民進黨的團結，任何與民進黨立場不一致的一方，都必須去除，都是雜質，這是罷免案的起因，是執政一方帶頭分割撕裂這個原本良善的社會。

最近一段時間以來，政府將原本應該求同存異，爭取和平的兩岸關係，轉化成升高敵意的來源，政府任意解釋法令，想方設法剝奪大陸配偶權益，這就是政府帶頭罵陣的招數，意欲迫使在野黨表態，任何在野黨基於保護人民權益的發言，都可能成為現在最流行的名詞，親共。不需要任何證據，更甭說法律見解，只要與執政者立場不一，就被扣上親共兩字，一夕間，台灣重回1950年代的肅殺氣氛。

舉凡大陸籍人士依親吃垮健保，台灣人淪為器官庫，台灣男子送往俄烏戰場，這些都是刻意曲解兩岸關係，營造一種恐懼心情，一種歧視態度，將社會分裂成兩派，民進黨一派，不認同民進黨一派，執政者本該追求社會和解，尋求與各種意見溝通，化解歧見，但如今執政一方利用轉化兩岸關係為敵我關係，將自己變成煽動者，藉此無限延伸，將政見不同的一方，畫為敵對勢力，意欲除之而後快。

歷來選舉總會出現的選舉奧步，罷免投票難免讓人預期是否出現這些事情，2004年總統大選前一日的三一九槍擊疑案，至今真相不明，堪稱民進黨選舉招數經典，一起不明就裡的槍擊事件，變成集中選票，保護台灣之子的動員手段，民進黨政府事後宣稱以彈追槍，以槍追人，最後無槍無彈，連真凶都沒有，更無破案，以結案了解。選前濫訴候選人賄選，落選後，法院判無罪，認為沒有賄選，這種手法屢見不鮮。選前一晚炒作走路工，受質疑的一方來不及查明真相，製造可疑空間，另一方夠混水摸魚當選。

抹紅，毫不意外也成為這次大罷免的主旋律，親共，在這次罷免案進行過程，是最常見的攻擊字眼與指控，這不是任何法律的罪嫌，更非明確概念，是一種含血噴人的手段，模糊不明的指控，藉著影射與構陷，將大眾心中原本已經存在的政治偏見極大化，創造出看到黑影就開槍的恐慌，藉著仇恨動員，將正常行使立委職權的人，變成全民公敵，政府依靠權力制衡原則運作的理性討論空間，全部抹除，不允許異議空間，誰有異議，就是親共。

立委罷免案投票前，任何偶發事件，甚至是刻意為之的事件，都可能影響罷免案。民眾情緒不滿扔雞蛋，就成了恐嚇罪與毀損罪，小案大辦，無非藉此影響輿論操作，若扔雞蛋有如此大罪惡，國民黨執政期間，不知道可以逮捕多少在野人士。當年美麗島事件攻擊憲警如果值得同情，要保障異議人士的人權與言論自由，相較之下，扔雞蛋表達不滿情緒，又何必如此殺雞用牛刀，無非為了罷免投票，加大雙方的敵意，協助罷免的一方強化動員能量。

執政，應該是要領導，而不是鬥爭。團結，應該是全民團結，而不是向你團結。罷免立委，結果未卜，但是這個過程已經撕裂社會，分化人民，無論結果如何，執政者都將面臨一個傷痕累累的社會。

罷免 民進黨 國民黨 投票率

延伸閱讀

朝野協商確定了 大法官人事案大罷免前一天725投票

支持者撕投票通知表祝福 葉元之嘆：這就是反罷的困難

童子賢表態支持罷免傅崐萁 朱立倫：大罷免其實違反民主

童子賢、黃國昌任核三重啟正方代表 大罷免立場卻大不同

相關新聞

選委會公布新北5立委同意票門檻 洪孟楷要破10萬全國之最

罷免投票即將在7月26日投票見真章，選罷法規定的法定罷免門檻，即「罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」（25%以上），即為通過，選委會公布新北5個選區等罷免同意票門檻，其中洪孟楷選區選舉人數達40萬5060人，罷免門檻是10萬1265人，需要的同意票數是全國各選區之最。

童子賢、黃國昌任核三重啟正方代表 大罷免立場卻大不同

台灣民眾黨推動核三重啟公投，中選會將舉辦辯論會，白營除了主席黃國昌外，還邀請和碩科技董事長童子賢擔任正方辯論代表。雖然兩人對於核能重啟有共識，不過在罷免立場上不相同，童子賢公開表態罷免傅崐萁，黃國昌則大力反對大罷免，今天兩人都現身花蓮，罷免議題可能再成焦點。

726大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？ 10大QA一次看

台灣史上規模最大的罷免潮，首波投票訂於7月26日（週六） 進行，涵蓋24位國民黨籍立法委員及遭停職的新竹市長高虹安，共計25案。另於8月23日（週六）將進行國民黨籍新北市立委羅明才、新竹縣立委林思銘、台中市立委顏寬恆、楊瓊瓔、江啟臣及南投縣立委馬文君、游顥的罷免投票，並與重啟核三公投併行。罷免投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？幾點截止？「聯合新聞網」整理出投票10大QA，一一為您解答。

曹興誠批繳稅30億遭「惡僕欺主」 徐巧芯反酸：罵你的是棒球迷吧

罷免投票倒數，罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人曹興誠在臉書發文，他以公道引言，指自己繳稅30億元，卻遭惡公僕的徐天天高聲叫罵；作為國家主人，要恢復主人的地位和尊嚴。不料，徐巧芯在留言提假球說，回擊「最近罵你的是棒球迷吧，老兄。」

大罷免前夕收到網友簡訊支持 管中閔：非常感動

首波罷免投票26日登場，藍綠都在最後動員造勢。台大前校長管中閔稍早在臉書貼出昨晚收到陌生網友傳來的訊息，他非常感動。網友指出，「過去的我們到底是有多笨， 被民進進黨賣了，還開心的幫他們數鈔。」現在覺醒了，希望不會太慢，也盼管中閔多出來宣講。

傳為了大罷免緩漲蛋價 雞農批政府干預價格

受到丹娜絲颱風影響，中南部農漁業災情慘重，嘉義、台南多處傳統養雞場遭強風吹毀，不少雞舍全毀，雞農蒙受重大損失，雞蛋供應也因此大幅縮減。有雞農透露，本應這周蛋價就會上漲，但本周恰逢大罷免投票，為不影響選情因此緩漲，對此無法接受。農業部則否認凍漲影響罷免的說法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。