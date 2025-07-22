支持者撕投票通知表祝福 葉元之嘆：這就是反罷的困難

各地罷免投票通知單近期陸續寄出，國民黨立委葉元之分享，昨接到支持者傳「撕一半的投票通知」照片，祝福他成功，繼續服務大家，讓他趕緊致電說明要投「不同意罷免」。他也說，這就是反罷最困難的原因之一，太多人不了解罷免，所以需要大家宣傳出門投「不同意罷免」，給賴政府謹惕。

大罷免進入最後關鍵倒數，各陣營持續密集造勢及加強宣傳，罷免公報、投票通知到也陸續寄出，不過仍有民眾不清楚罷免案怎麼投，甚至有些以為「不同意罷免」就不需要到場投票，讓不少被提案罷免人相當焦急。其中在新北板橋的葉元之是這次大罷免指標選區之一，也出現類似情況。

葉元之稍早於社群發圖文分享，有支持者傳了一張「撕一半的投票通知單」照片。他說「一看差點昏倒」，昨天晚上有位支持者傳訊息給他表示「委員，我們家的通知單撕了，祝您成功，繼續為我們服務喔，謝謝」，並附上已遭撕一半的通知單照片，讓他連忙打給對方說，反罷免就要出來投票，罷免票有兩格，要投在「不同意罷免」那格，否則不投票就等於支持罷免。

葉元之指出，這情況反映出反罷最困難的原因之一，就是太多人不熟悉罷免投票是怎麼回事，還以為反罷免就是不投票，所以在最後階段，請大家告訴大家，反罷免一定要出門投票，投「不同意罷免」，而且不同意票越高越好，才能給賴政府謹惕。

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