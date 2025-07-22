廖玉蕙諷停車場當政績 羅智強：中央浪費1.8億市場您可寫下？

726罷免投票，作家廖玉蕙似也加入罷免潮，寫下：「只見大安區原來的華光社區空地上高掛紅布條，炫耀他爭取一個停車場，這些是立委的職責嗎？」諷刺國民黨立委羅智強。羅智強今早表示，「爭取停車場」也成為罷團罷免他的理由之一，斥資1.8億元，啟用不到4年的中繼市場，被中央強拆，稱數發部和通傳會（NCC）要使用該地興建辦公大樓，後來不蓋了，他協調財政部國有財產署與台北市政府，在原址設置臨時停車場，活化空地、服務社區，讓光明里居民有個優質的停車環境。

羅智強說，謝謝廖玉蕙，讓他有機會說說「停車場的故事」。罷團提出的罷免理由五花八門，說我曾剃光頭該罷免、說大安區多數里長支持我也該罷免。最近，又出現一個新「罪狀」，罵他「爭取一個停車場」，所以該罷免。

羅智強提到，文壇前輩廖玉蕙老師，也加入這場鬧劇。在罷團文宣的罷免理由中，她寫下這樣一段話：「只見大安區原來的華光社區空地上高掛紅布條，炫耀他爭取一個停車場，這些是立委的職責嗎？」

羅智強回應，是的，這正是立委的職責。謝謝廖老師，讓他有機會告訴大家這座停車場背後的故事。2023年底，兩百多位遷入「南門中繼市場」營業的攤商，遷回改建完成的新南門市場。按照台北市政府的想法，他們想向中央續租南門中繼市場，接續提供給也即將改建的東門市場攤商使用，不但節省公帑，也能加快工程進度，一舉多得。

羅智強說，中央卻以數發部和NCC要在此興建辦公大樓為由，拒絕北市府續租中繼市場用地。當時他還沒當立委，就多次開記者會拜託中央保留中繼市場。擔任立委後，他在立法院質詢時任數發部長唐鳳，要求保留市場空間，供東門市場攤商使用。

羅智強指出，結果斥資1.8億元、啟用不到4年的中繼市場，被中央強拆。諷刺的是，唐鳳後來卻說，那塊地「不蓋了」。不但市場沒了，地也空著，1.8億公帑就這樣打水漂，東門市場的改建也因此延宕，這才是真正浪費。因此他要求主計總處與審計部查明決策過程，也協調財政部國有財產署與台北市政府，在原址設置臨時停車場，活化空地、服務社區，讓光明里居民有個優質的停車環境。這，就是我「爭取一個停車場」的故事。

羅智強表示，罷團譏笑他是在「競選里長」，他欣然接受。能為地方做事，能解決民眾需求，哪怕像「爭取停車場」這樣的基礎建設，他也全力以赴，當作是服務的勳章。如果連這樣的努力，都可以被當成罷免理由，那麼罷團未免也太低估大安區選民的判斷力了。

羅智強總結，最後，他也想請教廖玉蕙老師：「如果在野的羅智強爭取一個停車場，就成了您筆下的罷免理由，那麼，執政的民進黨政府花1.8億元蓋中繼市場、啟用不到四年就拆除、最後連大樓都不蓋了──這筆帳，您可曾、可願意用您手中的千鈞之筆，好好寫下來，問一問誰該負責？這樣，會不會比較公平一點？」

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