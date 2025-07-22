童子賢表態支持罷免傅崐萁 朱立倫：大罷免其實違反民主
和碩董事長童子賢昨表態，支持在花蓮的「罷免傅崐萁」活動。對此，國民黨主席朱立倫上午受訪指出，他尊重每一個人，但大罷免其實是完全違反民主的作為，可以對個別的委員有意見，但是不可以全面性的去罷免所有的在野黨。
朱立倫上午陪立委王鴻薇在中山區車隊掃街，對於童子賢表態是否受到壓力？朱立倫說，大罷免就是真正反民主，真正是傷害民主、摧毀民主的做法，今天在全台灣，為什麼要反惡罷、反大霸免，因全世界從來沒有發生過任何一個國家，由執政黨發動，對所有在野黨全部進行大罷免。
朱立倫說，台灣的民主歷史上，也從來沒有發生過這樣子的惡例，這個是最惡劣的摧毀民主、傷害民主，所以大家一定要出來保護台灣的民主，這才是真正的立場，至於個別的一個人的一個想法「我們都是尊重」。
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