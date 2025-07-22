選委會公布新北5立委同意票門檻 洪孟楷要破10萬全國之最

罷免投票即將在7月26日投票見真章，選罷法規定的法定罷免門檻，即「罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」（25%以上），即為通過，選委會公布新北5個選區等罷免同意票門檻，其中洪孟楷選區選舉人數達40萬5060人，罷免門檻是10萬1265人，需要的同意票數是全國各選區之最。

選委會公布，新北市即將在7月26日投票的5案，投票人數及同意票門檻分別為，新北第一選區洪孟楷投票人數40萬5060人，25%是10萬1265人。新北第七選區葉元之投票人數23萬1042人，25%是5萬7761人。新北第八選區張智倫投票人數28萬8291人，25%是7萬2073人。新北第九選區林德福投票人數23萬7380人，25%是5萬9345人。新北第十二選區廖先翔投票人數26萬6243人，25%是6萬6561人。

基隆林沛祥投票人數30萬3980人，25%是7萬5995人。

選委會說明，25%僅為參考數據並非唯一的罷免門檻，法定罷免門檻仍是「罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過；反之，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足規定的數額者，即為否決」。另，7月26日首波立委罷免案無平地原住民立委或山地原住民立委罷免案，新竹立委罷免案、新竹市長罷免案投票人數會有所差異。

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