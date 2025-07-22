童子賢、黃國昌任核三重啟正方代表 大罷免立場卻大不同

台灣民眾黨推動核三重啟公投，中選會將舉辦辯論會，白營除了主席黃國昌外，還邀請和碩科技董事長童子賢擔任正方辯論代表。雖然兩人對於核能重啟有共識，不過在罷免立場上不相同，童子賢公開表態罷免傅崐萁，黃國昌則大力反對大罷免，今天兩人都現身花蓮，罷免議題可能再成焦點。

黃國昌今天上午10時30分出席民眾黨花蓮縣黨部，在花蓮市舉辦的「核三延役公投」座談會，而在同一時間，童子賢選擇與花蓮縣議會議長張峻同台支持罷免傅崐萁，今天清晨5時搭火車從台北前往花蓮，上午9時左右在鳳林車站跟罷團會合，將上戰車跟志工一起掃街，一路從鳳林鎮車掃至吉安鄉，預計經過吉安鄉公所、黃昏市場，中午到台開新天堂園區休息整頓等，未參加座談會。

黃國昌19日受訪表示，他親自邀請童子賢相助，對方「猶豫都沒有猶豫馬上答應」，相信是為了台灣這塊土地的發展與下一代共同努力。童子賢是民進黨智庫副董事長，與賴清德總統關係友好，本來就「敢講話、敢講狠話」，是有社會責任的企業家。

童子賢日前指出，之所以答應參加「核三延役」公投正方辯論，是期待台灣追求「環境永續、福國利民」的能源政策。過去一直公開支持核二、核三延役，相信是台灣能源發展的轉折點，是正確的方向，無關政治色彩，更無關藍綠白，因此參與辯論決定沒有政治考慮。

不過，在罷免上，兩人似乎持相反立場，童子賢昨天表態支持罷免傅崐萁活動震驚各界，表示身為花蓮子弟，願意公開支持罷傅行動，「我認為是到了該改變花蓮的時候了」。而黃國昌連日幫藍委站台，呼籲大家投不同意票，批評民進黨要搞獨裁、搞惡罷，民眾黨不會袖手旁觀。 民眾黨黨主席黃國昌（前中）反對大罷免，呼籲支持者投下不同意。 圖／聯合報系資料照片

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