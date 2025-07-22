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中選會公布全台罷免案同意門檻

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
首波罷免投票26日登場，根據公職選罷法第90條規定，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過。圖／聯合報系資料照片
首波罷免投票26日登場，根據公職選罷法第90條規定，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過。圖／聯合報系資料照片

首波罷免投票26日登場，根據公職選罷法第90條規定，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過。中選會稍早公布各立委罷免案「25%人數」，表示25%僅為參考數據並非罷免門檻。

根據中選會公布資料，台北市5案，北3王鴻薇投票人數27萬4312人，25%是6萬8578人；北4李彥秀投票人數31萬1887人，25%是7萬7972人；北6羅智強投票人數22萬8981人，25%是5萬7246人；北7徐巧芯投票人數23萬1139人，25%是5萬7785人；北8賴士葆投票人數24萬4753人，25%是6萬1189人。

花蓮縣1案，花蓮傅崐萁投票人數19萬1367人，25%是4萬7842人；新北市5案，新北1洪孟楷投票人數40萬5060人，25%是10萬1265人；新北7葉元之投票人數23萬1042人，25%是5萬7761人；新北8張智倫投票人數28萬8291人，25%是7萬2073人；新北9林德福投票人數23萬7380人，25%是5萬9345人；新北12廖先翔投票人數26萬6243人，25%是6萬6561人。

桃園市6案，桃1牛煦庭投票人數35萬4065人，25%是8萬8517人；桃2涂權吉投票人數31萬6423人，25%是7萬9106人；桃3魯明哲投票人數30萬9001人，25%是7萬7251人；桃4萬美玲投票人數30萬6688人，25%是7萬6672人；桃5呂玉玲投票人數28萬2711人，25%是7萬0678人；桃6邱若華投票人數28萬5041人，25%是7萬1261人。

基隆市1案，基隆林沛祥投票人數30萬3980人，25%是7萬5995人；新竹市1案立委、1案市長，竹市鄭正鈐投票人數35萬7063人，25%是8萬9266人；竹市高虹安投票人數36萬0311人，25%是9萬0078人。

台中市3案，中4廖偉翔投票人數33萬7718人，25%是8萬4430人；中5黃健豪投票人數37萬4348人，25%是9萬3587人；中6羅廷瑋投票人數27萬7436人，25%是6萬9359人。台東縣1案，台東黃建賓投票人數11萬3385人，25%是2萬8347人；雲林縣1案，雲1丁學忠投票人數27萬1663人，25%是6萬7916人。

中選會表示，25%僅為參考數據並非罷免門檻，法定罷免門檻仍是「罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過；反之，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，均為否決」。至於7月26日首波立委罷免案並無平地原住民立委或山地原住民立委罷免案，新竹市立委罷免案與新竹市長罷免案投票人數會有所差異。

罷免 中選會

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