快訊

Google智慧手錶Pixel Watch 4五色爭豔 電池提升、定價仍是親民價

曹興誠批繳稅30億遭「惡僕欺主」 徐巧芯反酸：罵你的是棒球迷吧

本周恐1有2個颱風生成 粉專：周三起西北太平洋相當熱鬧

聽新聞
0:00 / 0:00

曹興誠批繳稅30億遭「惡僕欺主」 徐巧芯反酸：罵你的是棒球迷吧

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯在臉書上酸，「呃，最近罵你的是棒球迷吧，老兄。」獲得不少讚數。圖／翻攝自網路
國民黨立委徐巧芯在臉書上酸，「呃，最近罵你的是棒球迷吧，老兄。」獲得不少讚數。圖／翻攝自網路

罷免投票倒數，罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人曹興誠在臉書發文，他以公道引言，指自己繳稅30億元，卻遭惡公僕的徐天天高聲叫罵；作為國家主人，要恢復主人的地位和尊嚴。不料，徐巧芯在留言提假球說，回擊「最近罵你的是棒球迷吧，老兄。」

曹興誠昨晚在臉書寫到，召開記者會講「程序正義」，也就是講「公道」。坐捷運，要排隊，就是公道。考試不准舞弊，也是公道，政府講公道，也才有公信力。但傅崐萁率領16名國民黨立委，去年赴北京朝拜王滬寧，回來之後，就開始破壞台灣的公道。

他說，國民黨立委仗著人多，居然可以跳過所有討論、審查、公聽、協商等程序，把法案直接強行表決通過。民進黨立委想阻止的時候，就以暴力相向。那是獨裁立法、暴力立法。不顧程序正義而訂出的法律，當然會引起巨大的爭議。

他說，但國民黨似乎很樂於看到爭議，因為讓台灣混亂、社會不安，最符合中共的利益。當台灣亂到不行的時候，中共就可以用「平亂」為藉口，對台灣動武。所以大罷免要「討回公道」，讓台灣恢復和平、穩定、互信、良善。

話鋒一轉，他說，自己近三年，納稅合計高達30億台幣，且功在國家、有獎為證，樂善好施，廣為人知，徐巧芯卻沒日沒夜、沒有道理地罵他、損他，也是巨大的不公道，徐巧芯是惡公僕，他是好主人，結果「惡僕欺主」，天天對著他高聲叫罵，這公道嗎？

他說，今天出面要求大罷免的志工，都是國家的主人，呼籲罷掉這些惡僕，維持主人的權益，刻不容緩。在7月26日讓我們行使主人的權力，恢復主人的地位和尊嚴。

不料，徐巧芯也在下方留言，以曹興誠在辯論時提到的假球說，酸「呃，最近罵你的是棒球迷吧，老兄。」竟是獲得點讚最高的留言。

罷免 北京 繳稅 徐巧芯 國民黨 曹興誠 傅崐萁

延伸閱讀

罷免投票在即 曹興誠、蘇巧慧與罷團、綠議員新北車掃催票

徐巧芯酸不見黑熊救災 曹興誠反嗆藍汙衊：憑什麼去救災？

批藍白立委破壞程序正義 曹興誠再催大罷免

曹興誠催罷免同意票 批藍白暴力立法摧毀程序正義

相關新聞

60年前就立志打倒國民黨 柯建銘曝罷免倒數心境：冷靜又澎湃

首波大罷免周六投票，民進黨立院黨團柯建銘今晚發布千字文說明發動罷免的原因。他說，此時此刻，自己的心境冷靜又澎湃，他等了6...

表態支持罷免傅崐萁！童子賢預計明天與議長張峻同台車掃

和碩董事長童子賢今天公開表態支持罷免國民黨立委傅崐萁，並表示不排除在投票前公開站台支持罷免。據了解，明天上午童子賢將與花...

中市綠營辦「反共護台晚會」 陳俞融：認同民主價值應站出來

台中市議員陳俞融今晚舉辦「反共護台總動員晚會」，號召台中市民參與7月26日罷免投票。她說，這場罷免不是某個政黨的行動，這...

柯文哲再延押2個月 江和樹問「賴檢」何時放人？籲投不同意票救柯

台北地方法院審理京華城案，今天裁定台北市前市長柯文哲再度延押。對此，民眾黨中央委員江和樹晚間說，在823大罷免之前，不可...

選委會公布新北5立委同意票門檻 洪孟楷要破10萬全國之最

罷免投票即將在7月26日投票見真章，選罷法規定的法定罷免門檻，即「罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數...

童子賢、黃國昌任核三重啟正方代表 大罷免立場卻大不同

台灣民眾黨推動核三重啟公投，中選會將舉辦辯論會，白營除了主席黃國昌外，還邀請和碩科技董事長童子賢擔任正方辯論代表。雖然兩人對於核能重啟有共識，不過在罷免立場上不相同，童子賢公開表態罷免傅崐萁，黃國昌則大力反對大罷免，今天兩人都現身花蓮，罷免議題可能再成焦點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。