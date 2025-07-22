曹興誠批繳稅30億遭「惡僕欺主」 徐巧芯反酸：罵你的是棒球迷吧
罷免投票倒數，罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人曹興誠在臉書發文，他以公道引言，指自己繳稅30億元，卻遭惡公僕的徐天天高聲叫罵；作為國家主人，要恢復主人的地位和尊嚴。不料，徐巧芯在留言提假球說，回擊「最近罵你的是棒球迷吧，老兄。」
曹興誠昨晚在臉書寫到，召開記者會講「程序正義」，也就是講「公道」。坐捷運，要排隊，就是公道。考試不准舞弊，也是公道，政府講公道，也才有公信力。但傅崐萁率領16名國民黨立委，去年赴北京朝拜王滬寧，回來之後，就開始破壞台灣的公道。
他說，國民黨立委仗著人多，居然可以跳過所有討論、審查、公聽、協商等程序，把法案直接強行表決通過。民進黨立委想阻止的時候，就以暴力相向。那是獨裁立法、暴力立法。不顧程序正義而訂出的法律，當然會引起巨大的爭議。
他說，但國民黨似乎很樂於看到爭議，因為讓台灣混亂、社會不安，最符合中共的利益。當台灣亂到不行的時候，中共就可以用「平亂」為藉口，對台灣動武。所以大罷免要「討回公道」，讓台灣恢復和平、穩定、互信、良善。
話鋒一轉，他說，自己近三年，納稅合計高達30億台幣，且功在國家、有獎為證，樂善好施，廣為人知，徐巧芯卻沒日沒夜、沒有道理地罵他、損他，也是巨大的不公道，徐巧芯是惡公僕，他是好主人，結果「惡僕欺主」，天天對著他高聲叫罵，這公道嗎？
他說，今天出面要求大罷免的志工，都是國家的主人，呼籲罷掉這些惡僕，維持主人的權益，刻不容緩。在7月26日讓我們行使主人的權力，恢復主人的地位和尊嚴。
不料，徐巧芯也在下方留言，以曹興誠在辯論時提到的假球說，酸「呃，最近罵你的是棒球迷吧，老兄。」竟是獲得點讚最高的留言。
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