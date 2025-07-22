決戰726／藍青年軍推反惡罷影片 朱立倫：拒獨裁竊民主

大罷免投票倒數四天，國民黨昨公布「站出來，不讓民主被偷走」影片，黨主席朱立倫呼籲全民一定要投下不同意罷免，表達不同意偷走國會通過的還假於民、還錢於民、保護幼童等重要民生法案，共同對獨裁者說不。

對於前立委林濁水日前提及，回顧歷史或三民主義，可知「大罷免是孫中山的最愛」，朱立倫表示，這是誤解、扭曲選舉罷免制度；罷免是針對個別、單一立委或公職違法亂紀、作奸犯科而設計的制度，不是作為政黨鬥爭、清除在野黨。

朱立倫重申，「大罷免」就是總罷免，全世界從來沒聽過，前總統陳水扁不會這樣做，賴清德總統就敢做；前總統蔡英文不會這樣想，賴清德就這樣想；所有民進黨前輩過去沒這樣想過、也不敢這樣想，賴清德竟敢這樣做；全世界找不到任何一個民主國家會對在野黨全面罷免，這是民主最大的恥辱和毀滅。

朱立倫昨偕青年共同舉行記者會公布反惡罷宣傳影片。三分多鐘影片中，出現「青鳥電視台」、自強隧道獵巫事件，重現網軍操縱社群風向，也有暗諷賴總統「雜質說」等橋段。

朱表示，感謝年輕朋友發揮創意，勇敢站出來反惡罷，七月廿六日是台灣民主最關鍵的一戰，大家要守護台灣民主，不讓台灣的民主被偷走；如果可以選輸翻桌，以後將年年翻桌選舉，沒完沒了。

國民黨發言人楊智伃說，四段影片分別呈現民進黨一貫透過社群與媒體，透過假消息與抹紅的方式來批鬥異己，甚至在自強隧道前獵巫、透過網軍與假消息帶風向等。

楊智伃表示，大惡罷撕裂台灣社會，不同意罷免就是不同意假新聞橫行，不同意執政者透過假訊息洗腦欺騙民眾，不同意民進黨在路上胡亂獵巫，不同意民進黨掀起仇恨跟對立，更不同意綠營側翼網軍在網路上的出征與霸凌異見者，七月廿六日一定要出門投票。

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