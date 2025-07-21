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決戰726／綠籲青年返鄉投票 蘇治芬挺罷 挨批行政不公

聯合報／ 記者黃婉婷李柏澔／台北報導

罷免投票倒數，民進黨昨天集結廿日名來自全台各個罷免選區的青年，號召七月廿六日返鄉投下同意罷免票；「反共護台志工聯盟」發起人曹興誠也抨擊藍白立委在國會暴力立法，摧毀國家公信力，呼籲中間選民、知識選民與經濟選民踴躍參與，將「親共立委」掃出國會。

不過，綠營全力催票之際，民眾黨立委黃國昌昨在立法院質詢，有雲林鄉親透露，中央畜產會董事長蘇治芬頻繁回到雲林支持大罷免，質疑違反行政中立。「最強菜農」林佳新也表示，蘇治芬辭去民進黨中常委，卻以畜產會董事長的身分在雲林參加大罷免，當然已經違反行政中立。

本報昨致電蘇治芬，欲證實近期是否頻繁回到雲林支持大罷免活動，以及是否有和董事會請假等，蘇治芬僅表示會再了解相關報導，但未有進一步回應。另外，桃園地區傳農田水利署轄下多個工作站小組長被要求動員支援罷免團體。桃市產總等勞工團體表示，參與政治活動應是基於個人意願，如此行為絕對不應發生，也無法被接受，要求各級政府機關停止動員基層參與政治及選舉活動。

農田水利署長蔡昇輔回應，經向桃園地區的桃園、石門兩管理處探詢，完全沒有動員支援罷免團體的事；農田水利會改制納入公務體系，成為農水署各地管理處後，全國各地管理處員工皆被要求遵守行政中立。但他也說，水利小組長非管理處員工，不適用公務人員行政中立法；惟任何個人行為皆不能以農田水利署名義對外表示，應對自己個人行為負責。

罷免 大罷免 蘇治芬 民進黨

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