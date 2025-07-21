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60年前就立志打倒國民黨 柯建銘曝罷免倒數心境：冷靜又澎湃

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立院民進黨團總召柯建銘揚言，大罷免過後，許多國民黨立委要面對「刑法100條」伺候，引發爭議。圖／聯合報系資料照片
立院民進黨團總召柯建銘揚言，大罷免過後，許多國民黨立委要面對「刑法100條」伺候，引發爭議。圖／聯合報系資料照片

首波大罷免周六投票，民進黨立院黨團柯建銘今晚發布千字文說明發動罷免的原因。他說，此時此刻，自己的心境冷靜又澎湃，他等了60年，終於等到打倒國民黨的時刻，「7月26日去惡瘤，大罷免大成功，最後國會過半」，這是「歷史的對決、終極的博弈」時刻。

力推大罷免的柯建銘，時常在臉書抒發心情，他今晚在臉書回憶家中遭遇228事件，父親為此規定家中不准講國語，他也自國小6年級就在日記立志打倒國民黨；1992年開始擔任民進黨立委，自2000年起擔任黨團總召至今，戰鬥成生活，與國民黨生死鬥33年，越戰越勇。

他說，基於家庭因素、歷史感受，去年總統大選後，絕對以大罷免作為打倒國民黨的歷史機會之窗；此時此刻，他的心境無比沈澱與冷靜，但也有澎湃的念頭，因為終於等到要打倒國民黨、將其掃進歷史焚化爐的時刻。

柯建銘表示，他這一年多來搶救國家於生死存亡之秋，堅持大罷免大成宮，救台灣、顧台灣、顧民主，堅持反共護台，打倒藍白，救亡圖存，堅持大罷免大成功為全民共識，只求7月26日去惡瘤，最後國會過半。

他說，「每一個偉大台灣人的歷史感受與追求都是一樣，讓國家更民主、更偉大，不是嗎？不打倒藍白可以嗎？不讓中國國民黨下課say goodbye可以嗎？」

文末他再度呼籲，大罷免大成功就剩最後幾天了，偉大的台灣人，讓多家一起捍衛國家，反共護台，救亡圖存，不分族群，不分黨派，不分藍綠，共同讓國家更加偉大、強壯，這是「歷史的對決、終極的博弈」時刻，「天佑台灣，God bless us」。

罷免

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