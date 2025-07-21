表態支持罷免傅崐萁！童子賢預計明天與議長張峻同台車掃

和碩董事長童子賢今天公開表態支持罷免國民黨立委傅崐萁，並表示不排除在投票前公開站台支持罷免。據了解，明天上午童子賢將與花蓮縣議會議長張峻同台，一路從鳳林車掃至吉安鄉。

議長張峻聯合花蓮縣檳榔聯誼會，將出動上百輛車隊支持罷免，預計明天上午8時從光復鄉出發，9時20分左右到鳳林車站與童子賢會合，車掃北上到吉安鄉，將經過吉安鄉公所、黃昏市場前，中午到台開新天堂園區休息整頓。

童子賢出身花蓮瑞穗鄉，與退休老師「葉霸」葉春蓮同鄉，都是瑞穗國小校友，童子賢長期幫助花蓮社福單位，2018年花蓮0206地震，和碩集團捐款4500萬，童子賢個人就捐了3000萬元。

童子賢今天指出，多日來跟許多花蓮鄉親聯絡，傅崐萁夫婦盤踞花蓮政壇二十幾年，資源壟斷、勢力龐大，在花蓮要成功罷免傅崐萁有相當的困難度，但他認為「為所當為，言所當言。逆風而行，在所不惜」。

童子賢強調，在花蓮的罷免活動，源於花蓮人的自覺與反省，並不由政黨鬥爭而來，更顯可貴。況且，此次罷傅行動，其實有許多淺藍、中間選民深度參與，「自己生為台灣人，而且是是花蓮子弟，願意公開支持『罷傅』行動，本著良心而已」。

童子賢認為，民主政治貴在多元發展，而在花蓮政治似乎是獨家經營的，其他聲音都不見了。他認為傅崐萁夫婦已經壟斷資源23年了，以公家資源綁自己的勢力，他們一家人輪流坐莊，使花蓮政治家族化、庸俗化。

童子賢表示，長期以來花蓮發展停滯化、政治庸俗化、執政私人利益化，這些現象與傅崐萁夫婦壟斷花蓮資源息息相關，「我認為是到了該改變花蓮的時候了」。

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