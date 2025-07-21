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中市綠營辦「反共護台晚會」 陳俞融：認同民主價值應站出來

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員陳俞融今晚舉辦「反共護台總動員晚會」，號召台中市民參與7月26日罷免投票。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融今晚舉辦「反共護台總動員晚會」，號召台中市民參與7月26日罷免投票。圖／陳俞融提供

台中市議員陳俞融今晚舉辦「反共護台總動員晚會」，號召台中市民參與7月26日罷免投票。她說，這場罷免不是某個政黨的行動，這是全民的行動，民進黨各黨公職只是公民團體的後盾。不分藍綠白，只要是認同民主價值的台灣人，都應該站出來。

包括立法委員何欣純、前外交部長陳唐山、台派歌手「閩南狼」陳柏源、網紅八炯，和退役軍官徐柏岳等都到場參與。

陳俞融說，藍白聯手在兩岸政策上態度過於親中，推出多項法案恐讓中國得利的法案，像兩岸人民條例的第29條修正案、離島建設條例等，將使中國資金、勞工、醫療直接進入離島，甚至無需符合中華民國的法規，形同將離島推向「一國兩制」的框架，嚴重威脅國家安全與公共利益。

陳唐山說，這次罷免運動，看到民眾不畏風雨的精神，台灣人要有信心，尤其台灣是民主自由的國家，罷免若不通過，中國共產黨就有機可趁，也讓別人看不到反共的決心。台灣是全世界最宜居國家的前5名，絕對不能讓中共染指=, 台灣人不能讓中共同路人糟蹋。

何欣純說，罷免不是仇恨，而是因為愛台灣，罷免這些國民黨立委，是因為他們亂刪預算，譬如對台灣安全重要的國防預算，都被親共賣台的立委刪除，所以一定要出來投下罷免，守護台灣。

八炯舉一位中國裔加拿大市議員為例說，該市議員在職時常常見中共高官，被新聞爆出來後，引起加拿大人的憤怒，該市議員因而落選。由此看出連歐美人民都不歡迎中共，但反觀台灣卻容許親共立委在國會作亂。台灣人一定看清楚，站出來罷免親共立委。

雖然下著雨，但參與民眾不畏風雨。陳俞融表示，7月26日不只是罷免投票，更是台灣民主保衛戰的關鍵一役。每一張同意罷免票，都是對親中濫權的失職立委說不。

台中市議員陳俞融今晚舉辦「反共護台總動員晚會」，號召台中市民參與7月26日罷免投票。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融今晚舉辦「反共護台總動員晚會」，號召台中市民參與7月26日罷免投票。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融今晚舉辦「反共護台總動員晚會」，號召台中市民參與7月26日罷免投票。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融今晚舉辦「反共護台總動員晚會」，號召台中市民參與7月26日罷免投票。圖／陳俞融提供

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