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柯文哲再延押2個月 江和樹問「賴檢」何時放人？籲投不同意票救柯

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨中央委員江和樹晚間說，在823大罷免之前，不可能讓柯文哲回來。圖／江和樹提供
民眾黨中央委員江和樹晚間說，在823大罷免之前，不可能讓柯文哲回來。圖／江和樹提供

台北地方法院審理京華城案，今天裁定台北市前市長柯文哲再度延押。對此，民眾黨中央委員江和樹晚間說，在823大罷免之前，不可能讓柯文哲回來。因為，柯文哲一回來要罷免就會不成功了。他呼籲，所有的支持者一定要出來投不同意票，才有辦法救柯文哲。

江和樹說，民進黨要押你需要理由嗎？更何況在823大罷免之前，怎麼可能讓柯文哲回來？因為，柯文哲一回來要罷免就會不成功了，這都是政治的操弄。像是原本有出來作證的這些證人，大家都翻供了，連檢察官提出的證人都說不必再問了，也代表不需要再問下去了，因為越問越難看。

但是，為什麼這樣還要再押？因為要押柯文哲，不用有理由，只要問賴清德什麼時候要放他出來，「賴檢」才是最重要的。不放他什麼理由都有，這不是政治迫害又是什麼，這個問題問三歲的小孩都知道。

江和樹呼籲，所有的支持者一定要出去投不同意票，才有辦法救柯文哲。如果這一次立法院讓民進黨得逞一黨獨大，就只有民進黨說了算，民眾就可憐了。現在只剩下立法院可以跟民進黨對抗，所以要救柯文哲，就一定要出來投不同意罷免。

罷免 柯文哲 江和樹 民眾黨

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