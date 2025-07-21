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說明會結束…林沛祥無評論 罷免領銜人：最後贏得勝利

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立委林沛祥罷免案電視罷免說明會今晚結束後，林沛祥（左）未對說明會發表看法。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立委林沛祥罷免案電視罷免說明會今晚結束後，林沛祥（左）未對說明會發表看法。記者邱瑞杰／攝影

基隆市立委林沛祥罷免案今辦電視罷免說明會，罷免領銜人陳青逸會後表示，罷免是憲法給予公民制衡不適任政治人物的權力，每位公民心裡面都可以感到很驕傲；林沛祥則未對說明會發表看法。

林沛祥罷免案26日投票基隆市選委會今晚7時在吉隆有線電視舉辦說明會，陳青逸和林沛祥分兩輪發言，都是陳先林後，每輪每人各12分鐘，各自尋求民眾認同及投票支持。

陳青逸會後表示，很開心能夠參加公辦罷免說明會，相信基隆市民透過轉播看得很清楚，林沛祥從來沒有為自己的所做所為所言負責，只是希望希望挑起政治上的對立，挑起政治上的鬥爭，這樣子的立法委員，我們更應該要行使公民的罷免權力。

陳青逸說，相信這場罷免運動，每位公民都可以分擔社會責任，讓每一位公民，即使不是政治人物，仍然可以發揮憲法給予的權力，制衡不適任的立法委員，制衡不適任的政治人物，這是我們每位公民心裡面都可以感到很驕傲的，相信最後會贏得勝利。

基隆市立委林沛祥罷免案電視罷免說明會今晚結束後，罷免領銜人陳青逸說，相信最後會贏得勝利。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立委林沛祥罷免案電視罷免說明會今晚結束後，罷免領銜人陳青逸說，相信最後會贏得勝利。記者邱瑞杰／攝影

罷免 投票 林沛祥 國民黨 基隆市選委會

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